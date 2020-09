Presidente Vizcarra é salvo de destituição pelo Congresso peruano

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi salvo nesta sexta-feira (18) de ser destituído pelo Congresso ao encerramento de um julgamento político, após a oposição não conseguir angariar os votos necessários para tirar o mandatário do poder.

Após um debate parlamentar de 10 horas, somente 32 legisladores votaram a favor do impeachment, 78 foram contra e 15 se abstiveram, resultando no arquivamento do caso. Os adversários de Vizcarra precisavam de 87 votos (dois terços do Congresso), do total de 130, para derrubar o atual presidente.