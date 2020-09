Trump expressa insatisfação com diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (18) que estava muito insatisfeito com o diretor do Departamento Federal de Investigação (FBI), Christopher Wray, e não descartou a substituição do mesmo.

"Estamos estudando diferentes possibilidades", disse o presidente, quando questionado sobre a possibilidade de afastar Wray do cargo. "Não gostei de suas respostas ontem", acrescentou, no jardim da Casa Branca, antes de voar para Minnesota.

Durante audiência no Congresso nesta quinta-feira, Wray declarou que vê os Antifa, um conjunto de ativistas de esquerda, "mais como uma ideologia ou um movimento do que como uma organização".

Por vários meses, o republicano Trump acusou grupos Antifa de fomentarem a violência nos Estados Unidos durante as manifestações contra o racismo e a brutalidade policial. No fim de maio, ele chegou a levantar a possibilidade de designar o movimento como organização terrorista.

Na audiência, o chefe do FBI também insistiu em que os russos estão "muito ativos para influenciar as eleições de 2020 (...), semeando a divisão (...) e difamando Joe Biden", o adversário democrata de Trump nas presidenciais de 3 de novembro.

"Quem é o grande problema? O grande problema é a China", reagiu Trump nesta sexta-feira. "O fato de ele não ter dito isso me incomoda."