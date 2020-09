Petróleo fecha semana com alta

Os preços do petróleo oscilaram nesta sexta-feira, mas mantiveram-se no melhor nível desde o início de setembro, um dia após a reunião mensal de ministros da Opep+ que tranquilizou o mercado.

Em Nova York, o barril americano de WTI para outubro subiu 14 centavos, a 41,11 dólares (+0,34).

Por outro lado, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou em Londres com queda de 15 centavos (-0,34%), a 43,15 dólares.

No entanto, desde segunda-feira, os preços referência subiram cerca de 10%, voltando a níveis comparáveis aos do início de setembro.

A reunião da Opep na quinta-feira e o anúncio desta sexta-feira sobre a suspensão do bloqueio de um porto na Líbia inverteram um pouco a tendência.