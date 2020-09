Limitação de mobilidade para cerca de 1 milhão de pessoas em Madri por coronavírus

Pressionada pelo aumento das infecções por covid-19, a região de Madri restringiu severamente a mobilidade de 850.000 pessoas para tentar desacelerar o avanço da segunda onda da epidemia.

Os moradores das áreas afetadas, que representam 13% da população e 25% das infecções, só poderão sair de seus bairros para "questões básicas" como trabalhar, ir ao médico ou levar os filhos à escola.

"Somos obrigados a tomar medidas nessas áreas específicas (...) Se não o fizermos, correremos o risco de ter que adotar restrições para toda a cidade de Madri. Estamos a tempo de evitar isso", disse a responsável por essa região de 6,6 milhões de habitantes, Isabel Díaz Ayuso, em entrevista coletiva.

Entre as restrições que entrarão em vigor na segunda-feira e afetarão nove municípios, incluindo vários bairros pobres do sul da capital espanhola, estão a redução da capacidade de todos os estabelecimentos para 50% e o fechamento de parques e jardins.

Em toda a região, as reuniões serão limitadas a um máximo de seis pessoas, segundo as medidas que durarão, a princípio, duas semanas.

Submetida entre março e junho a um dos mais rígidos confinamentos do mundo, a Espanha vê desde julho a epidemia voltar a se espalhar em velocidade galopante, tornando-se o país da União Europeia com mais casos em proporção à sua população.

Isso acontece apesar das múltiplas medidas tomadas para conter as infecções, como a obrigação de usar máscara quase todo o tempo, a proibição de fumar na rua se não houver distância interpessoal ou a proibição da vida noturna.

Com um terço dos novos casos e mortes no país, Madri é a região que mais preocupa tanto por sua população como por sua capacidade de propagar infecções para o resto do país, na medida em que é um centro nevrálgico da rede de transportes.

O chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, vai se reunir na próxima segunda-feira com o chefe do governo madrilenho, da oposição conservadora do Partido Popular, para estabelecer "uma estratégia comum" diante desta explosão de casos.

Embora Madri seja a região mais afetada, o crescimento da epidemia é generalizado em todo o país, com cerca de 10.000 novos casos diagnosticados diariamente.

Nesta semana, foram ultrapassados os 640 mil infectados e 30,4 mil mortos, segundo dados oficiais.