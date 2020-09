UE quer agilizar implementação da tecnologia 5G

A União Europeia instou nesta sexta-feira os países do bloco a acelerar a implantação da tecnologia 5G, apesar das recentes preocupações de segurança expressas por autoridades e cidadãos, especialmente na França.

Observando que a crise do coronavírus atrasou a realização de determinados leilões para a atribuição de frequências 5G, a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, pediu aos 27 países do bloco "que acelerem os esforços" para implementar esta nova tecnologia que deverá permitir que objetos do cotidiano se conectem a uma velocidade extraordinária em comparação ao 4G.

Vestager observou que a pandemia de coronavírus e a resposta de saúde dos governos atrasaram a concessão de frequências 5G.

Até meados de setembro, os países da UE atribuíam uma média de apenas 27,5% das frequências, de acordo com a Comissão Europeia.

"Não devemos nos atrasar", alertou o comissário para o Mercado Interno, o francês Thierry Breton, que lembrou que a UE não deve ficar para trás neste campo, dado o avanço esmagador dos concorrentes asiáticos e norte-americanos.

A Comissão Europeia exortou os países a partilharem até 20 de dezembro um conjunto de boas práticas para poderem implantar essas redes de acordo com normas e métodos aceites por todos.

Quando questionado sobre as controvérsias na França sobre a segurança da tecnologia 5G, Breton disse que um debate nesse sentido seria "saudável e normal".

"As informações que temos vão em uma direção encorajadora e tranquilizadora", acrescentou o funcionário.