As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - FOTOS MOSTRAM INCÊNDIOS EM BIOMAS BRASILEIROS EM 2020

Para chamar atenção para os graves incêndios florestais que têm atingido o Pantanal, a floresta amazônica, a Chapada dos Guimarães e o município de Tangará da Serra em agosto e setembro de 2020, usuários passaram a compartilhar registros de chamas consumindo biomas nas redes sociais. No entanto, nem todas as imagens viralizadas retratam a situação atual.

http://u.afp.com/Incendios2020

2 - ARGENTINA, VENEZUELA E CUBA NÃO PAGAM AUXÍLIO FINANCEIRO A TRABALHADORES DURANTE PANDEMIA

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde meados de setembro asseguram que Cuba, Argentina e Venezuela não possuem qualquer subsídio financeiro para ajudar sua população durante a pandemia de covid-19, ao contrário do auxílio emergencial brasileiro. No entanto, todos estes países implementaram alguma garantia: na Argentina e na Venezuela, paga-se um bônus e em Cuba, o governo garante o pagamento de salários.

http://u.afp.com/AuxilioPandemia

3 - TESTES PARA COVID-19 SÃO VENDIDOS DESDE 2018

Publicações viralizadas em redes sociais asseguram que, desde 2018, diversos países adquiriram testes para detectar a covid-19 se baseando em uma tabela de exportações publicada em uma plataforma do Banco Mundial. No entanto, as imagens, compartilhadas milhares de vezes desde o início de setembro, mostram as exportações de dispositivos médicos que foram classificados, apenas em abril de 2020, como "produtos covid-19" devido à sua relevância para lidar com a pandemia.

http://u.afp.com/TestesCovid192018

4 - EXAME VIRTUAL PERMITE DIAGNOSTICAR COVID-19

Um vídeo com um breve exercício respiratório foi compartilhado dezenas de vezes em redes sociais desde o último 3 de setembro com a afirmação de que a covid-19 pode ser diagnosticada contabilizando o tempo pelo qual uma pessoa consegue prender a respiração. No entanto, o hospital a quem é atribuído o teste negou tê-lo produzido e especialistas consultados descartaram a possibilidade de que prender a respiração possa detectar a doença.

http://u.afp.com/RespiracaoCovid19

5 - UM PERFIL É AMIGO DE TODOS OS USUÁRIOS DO FACEBOOK

Publicações compartilhadas dezenas de milhares de vezes em redes sociais desde o final de agosto asseguram que uma conta no Facebook é amiga de todos os usuários da plataforma, já que não é possível lhe enviar uma solicitação de amizade. No entanto, este perfil apenas fez uma alteração na privacidade de sua conta para que só possa ser adicionado por "amigos de amigos".