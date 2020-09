Surpreendente furacão mediterrâneo atinge oeste da Grécia

Um furacão incomum no Mediterrâneo, com chuvas torrenciais e ventos de até 117 km/h que causaram cortes de energia, atingiu nesta sexta-feira (18) as ilhas jônicas gregas, no oeste do país - informou a Defesa Civil.

"Árvores estão caindo por toda a parte", disse o prefeito das ilhas jônicas, Rodi Kratsa, à televisão pública.

Em nenhuma dessas ilhas, como Zante ou Cefalônia, houve registro de vítimas, acrescentou.

O furacão, apelidado de Ianos, "atingirá o oeste (da Grécia) com a mesma intensidade por seis a nove horas e, então, se moverá para o sul", disse Kratsa.

O fenômeno causou a suspensão de dois voos da Ryanair que deveriam pousar em Cefalônia e foram desviados para Atenas. O transporte marítimo para a ilha também foi suspenso.

Houve ainda queda de energia nas ilhas de Ítaca e Zante, enquanto Corfu e Leucade foram menos afetadas.

A Grécia já sofreu um furacão no Mediterrâneo em 2018, que causou duas mortes.