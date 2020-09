Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

Diligent Corporation, uma empresa líder em governança moderna utilizada por quase 700.000 diretores e líderes de conselho, anunciou hoje parcerias adicionais para aprimorar sua iniciativa de Liderança Moderna, que fornece aos líderes sênior recursos, percepções, parcerias e tecnologia necessários para catalisar ainda mais a diversidade e modernizar a governança em suas organizações. Para impulsionar adiante a Liderança Moderna, a Diligent fez parceria com mais 11 empresas de capital privado - 21 no total - e mais quatro empresas de pesquisa, incluindo Heidrick & Struggles e Egon Zehnder, juntando-se ao sócio fundador, Spencer Stuart. Estas parcerias se comprometem a divulgar oportunidades de conselho abertas especificamente para diversos candidatos dentro da Rede Diretora da Diligent.

A iniciativa visa trazer transparência aos sistemas de recrutamento de conselheiros e abrir o processo a diversas redes. Trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, fundamental para a disrupção do 'status quo', a Diligent, por meio da iniciativa Liderança Moderna, está aproveitando dados e tecnologia para impulsionar a diversidade nos níveis mais altos das organizações com liderança mundial, com ênfase no aumento de oportunidades e colocações para grupos historicamente sub-representados.

"Nossa meta com a Liderança Moderna é fornecer às empresas acesso à mais diversificada rede de talentos, criando transparência nos processos de recrutamento de executivos e conselhos", disse Brian Stafford, Diretor Executivo da Diligent. "O que aprendemos ao longo dos anos é que, para diversificar os conselhos, é necessário sair dos círculos profissionais tradicionais. Em muitos aspectos, temos um problema de rede, não um problema de linha principal. A Liderança Moderna soluciona isto ao oferecer um novo nível de acesso e transparência."

Lançada em junho, a iniciativa Liderança Moderna obteve um tremendo sucesso, chegando a 100 cargos em diretoria que serão preenchidos por diversos candidatos. Como parte da iniciativa, a Rede Diretora da Diligent - a maior e mais diversa comunidade mundial de talentos prontos para o conselho - agora possui mais de 500 pessoas preparadas para cargos no conselho indicados por diretores de empresas públicas. Juntas, a Liderança Modernae a Rede Diretora da Diligent estão mudando o modo como os conselhos identificam e recrutam novos talentos, tornando o processo de seleção do conselho mais transparente do que nunca.

Para reforçar a dinâmica existente em torno da Liderança Moderna, a Diligent está hoje:

-- Unindo-se a outras 11 empresas de capital privado para abrir cargos no conselho a diversos candidatos à diretoria. As mais recentes empresas de capital privado com parceria com a Diligent são TPG, Francisco Partners, ICV Partners, GI Partners, New Mountain Capital, The Jordan Company, The Riverside Company, Palladium Equity Partners, Argand Partners, Sumeru Equity Partners e Blue Point Capital Partners. Com estas adições, a iniciativa Liderança Moderna abrange agora um total de 21 empresas de capital privado.

-- Explorando empresas de pesquisa adicionais para divulgar e compartilhar pesquisas de uma forma que não era feita anteriormente. Além de uma parceria contínua com a Spencer Stuart, as mais recentes empresas de parceria da Diligent incluem Egon Zehnder, Heidrick & Struggles e SPMB.

-- Cooperando com a Associação Nacional de Empresas de Investimentos e os membros do Conselho Americano de Investimentos para defender ainda mais a necessidade de diversidade do conselho nas principais empresas de capital privado.

-- Em parceria com 10 organizações adicionais que se dedicam a diversificar executivos e diretores, incluindo Athena Alliance, BlackNorth, Sigma Pi Phi's Blacks no Comitê de Conselhos Corporativos e a Toigo Foundation. Por meio destas parcerias, a Diligent está expandindo sua Rede Diretora para incluir membros e afiliados de 15 organizações com foco na diversidade de liderança.

"A TPG sente o prazer de fazer parte da iniciativa Liderança Moderna da Diligent em apoio à sua visão de construir um mercado dinâmico e transparente para diversos talentos", disse Ben Holzemer, Sócio e Chefe de Capital Humano da TPG Capital. "Nos últimos anos, temos nos concentrado em aumentar a diversidade de gênero, raça e etnia de nosso próprio portfólio de conselhos de empresas e, desde então, temos feito parcerias com empresas que indicaram mais de 80 mulheres como diretoras. Esperamos aproveitar a plataforma da Diligent para desenvolver este trabalho estimulante, ao mesmo tempo em que compartilhamos referências a muitos executivos talentosos e diversificados aos quais tivemos a sorte de conhecer por meio de nossa própria e ampla rede."

"Na Egon Zehnder, acreditamos na liderança para um mundo melhor", disse Ashley Summerfield, Sócio-Diretor de Práticas do Conselho da Egon Zehnder. "Estamos convencidos de que envolver uma gama cada vez mais diversificada de indivíduos talentosos em salas de diretoria de grandes corporações terá um efeito positivo no desempenho, na cultura e nas partes interessadas de organizações em todo o mundo. Estamos honrados em fazer parte desta iniciativa liderada pela Diligent e suas outras parcerias."

"Para ver uma mudança real na representação diversificada - começando no topo - conselhos e organizações precisam mudar seus paradigmas, mudar suas definições e sua abordagem de D&I;", disse Lyndon Taylor, Sócio-Gerente de Práticas de Diversidade e Inclusão na Heidrick & Struggles. "Estamos entusiasmados por fazer parte da iniciativa Liderança Moderna da Diligent e ajudar os líderes a construir as melhores equipes diversificadas possíveis."

"Há enormes oportunidades de mudar a narrativa na diversidade a bordo e fornecer uma forma para as organizações se conectarem com o talento por meio da iniciativa Liderança Moderna. Estamos entusiasmados por fazer parte deste esforço em apoio aos membros da organização Toigo e nossa rede mais ampla que têm aspiração e experiência de servir em conselhos", disse Nancy Sims, Presidente da Toigo Foundation.

As parcerias iniciais da Liderança Moderna consistem em 10 empresas com liderança em capital privado, incluindo Insight Partners, Clearlake Capital, Vista Equity Partners, Hellman & Friedman, Hg, Genstar Capital, TA Associates, K1 Investment Management, Aurora Capital Partners e Grain Management, para identificar e criar funções de conselho a diversos candidatos a diretor. O lançamento também contou com uma parceria com a consultoria de busca de executivos e liderança, Spencer Stuart, a fim de promover e criar oportunidades.

Sobre a Diligent Corporation

A Diligent Corporation é a pioneira em governança moderna, capacitando os líderes a tornar uma governança eficaz uma vantagem competitiva. Impulsionado insights inigualáveis de uma equipe de inovadores do setor, bem como tecnologias SaaS altamente seguras e integradas, o conjunto de soluções líderes da Diligent transforma a maneira como o trabalho é feito nos níveis executivo e de diretoria. Os líderes confiam na Diligent para conduzir a prestação de contas e a transparência, enquanto tratam das prioridades das partes interessadas e dos acionistas. Suas aplicações também ajudam a racionalizar o trabalho diário do conselho e dos comitês, e apoiam a colaboração e o compartilhamento seguro de informações. Projetada tanto para organizações do setor público quanto privado, a Diligent está ajudando na inauguração de uma nova era em governança moderna.

Com a maior rede mundial de diretores e executivos, a Diligent conta com a confiança de mais de 19.000 organizações e quase 700.000 líderes em mais de 90 países. Visando a inclusão e a acessibilidade, a Diligent atende a alguns dos maiores órgãos públicos de governança, incluindo mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX.

