Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC (a "Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora mundial de soluções de logística e fundo de investimento imobiliário industrial de temperatura controlada, anunciou hoje que levantou US$ 1,6 bilhão com a venda de participação a parceiros novos e existentes. Participam como investidores Oxford Properties Group (a "Oxford Properties"), BentallGreenOak, D1 Capital Partners, Cohen & Steers, OPTrust, CenterSquare Investment Management e fundos de investimentos administrados pela Morgan Stanley Tactical Value, entre outros.

"Esse investimento significativo, tanto de investidores novos quanto atuais, é a confirmação de nosso modelo de negócios, nossa estratégia inovadora e nossos planos de continuar expandindo a área de atuação como a maior empresa de armazenamento com temperatura controlada e logística", afirmou Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage. "Enquanto repensamos a cadeia de suprimentos de alimentos e concretizamos o objetivo de nossa empresa de eliminar o desperdício e ajudar a alimentar o mundo, seguimos concentrados em gerar valor para nossos mais de cinco mil clientes ao operarmos no mundo inteiro e implementarmos tecnologias líderes de mercado para criar eficiências em nossas 320 instalações."

A Lineage anunciou 16 aquisições, ampliou e inaugurou um total de 15 unidades apenas em 2020. Além disso, a empresa continua construindo os armazéns mais modernos e automatizados do mundo, que reduzirão a intensidade ambiental e oferecerão capacidade ampla e flexível aos clientes em uma época em que a pandemia global do coronavírus pressiona severamente a cadeia de suprimentos global de alimentos. Os novos recursos estimularão esses investimentos cada vez mais expressivos.

"Desde a fundação da empresa em 2008, temos a missão de transformar a cadeia de alimentos com o desenvolvimento de uma plataforma internacional, fortalecendo-a com tecnologias inovadoras e montando uma excelente equipe de liderança para orientar o mercado", destacou Adam Forste, presidente coexecutivo do conselho da Lineage, cofundador e sócio-gerente da Bay Grove, que fundou e administra a Lineage Logistics. "Desde a aquisição de nosso primeiro armazém, conseguimos desenvolver a Lineage com a ajuda de grandes investidores. Esse novo aumento de capital traz um grupo incrível de novos parceiros estratégicos e membros do conselho que proporcionarão mais agilidade à nossa capacidade de crescimento e inovação."

Além do aumento de capital, Michael Turner, presidente da Oxford Properties, passará a integrar o conselho de diretores da Lineage, proporcionando décadas de experiência no setor de imóveis comerciais. A Oxford é uma importante investidora, incorporadora e administradora de imóveis comerciais com cerca de US$ 60 bilhões em ativos sob gestão. Com operações em quatro continentes, a carteira da Oxford abrange mais de 100 milhões de pés quadrados em cidades de acesso internacional e eixos de grande crescimento, onde investe em propriedades, carteiras, loteamentos, dívidas, títulos e plataformas no espectro de risco e recompensas.

"Nos últimos anos, a Oxford aumentou substancialmente nossa exposição a propriedades de logística ao investir de modo seletivo em vários operadores líderes de todo o planeta, e a Lineage representa o principal operador no mercado de armazenamento frio", comentou Michael Turner, presidente da Oxford Properties. Não vejo a hora de trabalhar com a equipe de gestão da Lineage e o restante do conselho, que transformaram a empresa em uma líder de mercado mundial. Nosso investimento comprova a confiança que depositamos na equipe, na plataforma desenvolvida e nas oportunidades de crescimento da Lineage."

A empresa anunciou também a criação de um conselho de observadores, do qual cada membro apresenta uma sólida experiência em investimentos imobiliários, entre eles, John Carrafiell, fundador e sócio-gerente sênior da consultora e gestora de ativos imobiliários BentallGreenOak; e Zhang Xin, CEO da SOHO China, uma das maiores e mais conhecidas construtoras de propriedades comerciais chinesas.

A Morgan Stanley e a Eastdil Secured participaram como agentes de colocação, e a Latham & Watkins, LLP colaborou como consultora jurídica da Lineage.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Desde 2008, a Lineage vem crescendo anualmente seu pé cúbico em 60%, alcançando a marca de 1,9 bilhão de pé cúbico, tornando-se o maior fundo de investimento imobiliário industrial de temperatura controlada do mundo. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma empresa de investimento de capital dedicada ao investimento em parceria com fortes equipes de gestão e ao desenvolvimento de investimentos em plataformas de longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove vem desenvolvendo a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem uma profunda experiência no setor de armazenamento e logística e também procura realizar investimentos em outros setores atrativos. A Bay Grove está sediada em San Francisco, estado norte-americano da Califórnia. (www.bay-grove.com)

