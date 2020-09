Líderes democratas se dizem 'encorajados' por tuíte de Trump e esperam acordo

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, divulgaram comunicado conjunto nesta quarta-feira, , no qual se dizem "encorajados" pelo fato de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou no Twitter à situação do Partido Republicano que almeje "números muito maiores" no próximo pacote fiscal de alívio diante do choque da covid-19.



Pelosi e Schumer afirmam que, durante meses, senadores republicanos têm insistido em não fazer o necessário diante das "necessidades massivas do povo americano". "Nós estamos ansiosos para ouvir dos negociadores do presidente que eles finalmente nos encontrarão no meio do caminho" no estímulo fiscal. Os republicanos têm dito que a oposição quer gastar demais nesse pacote, enquanto os democratas dizem que o governo almeja um montante claramente insuficiente, no quadro atual de pandemia e dificuldades na retomada da atividade.



"Até o fim desta semana, 200 mil americanos terão morrido pelo coronavírus", lembram Pelosi e Schumer. Segundo eles, o povo americano espera que os republicanos "abandonem sua obsessão de fazer o mínimo possível", enquanto o coronavírus afeta o país.