A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) afirmou nesta quarta-feira que os testes de diagnóstico de covid-19 para viajantes têm um "impacto limitado" para controlar a propagação do vírus, e pediu aos países que limitem o movimento de pessoas com sintomas ou com exposição recente.

"Depender de testes de laboratório para viajantes é caro, difícil de implementar e tem impacto limitado no controle da disseminação internacional do vírus", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne.

"Todos os países devem trabalhar coletivamente para limitar as viagens de quem tem sintomas ativos ou foi exposto recentemente", acrescentou.