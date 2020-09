O Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), que deveria ter acontecido na França em junho de 2020 e foi adiado para janeiro de 2021, foi novamente adiado devido à covid-19, anunciou o governo francês.

As novas datas do evento em Marselha, que tem o objetivo de estabelecer um mapa do caminho para frear a perda da biodiversidade no planeta, serão anunciadas em breve" de acordo com o ministério para a Transição Ecológica.