Nova estátua de Melania Trump é inaugurada na Eslovênia

Uma nova estátua da primeira-dama americana, Melania Trump, foi inaugurada na Eslovênia, seu país natal, nesta terça-feira, 15, substituindo a original, de madeira, queimada em julho.



Em tamanho real e localizada no meio de um campo, perto de Sevnica, uma cidade no leste da Eslovênia onde Melania Trump passou sua infância, a estátua de bronze imortaliza a primeira-dama acenando.



O trabalho foi encomendado por um artista americano chamado Brad Downey, que quer criticar a política de migração do presidente Donald Trump, lembrando-o de que sua própria mulher é imigrante.



Downey encomendou uma primeira estátua no ano passado, representando a ex-modelo e hoje primeira-dama, mas a obra, esculpida em um tronco de árvore, parecia quase um espantalho e foi queimada por estranhos na noite de 4 de julho.



A estátua de madeira havia sido esculpida com uma serra elétrica pelo artista local Ales Zupevc. A figura foi pintada com um casaco azul claro semelhante ao que Melania usou na cerimônia de posse de seu marido.



O artista encomendou outra escultura, monocromática e de bronze. Ao lado da nova estátua, há uma placa com a frase: "Essa estátua é dedicada à memória eterna de um monumento a Melania que existia neste local".



Em janeiro, uma grande estátua de madeira semelhante a Trump e projetada por um artista local em 2019 foi queimada na cidade de Moravce, na Eslovênia, a leste da capital, Liubliana. (Com agências internacionais)