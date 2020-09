Um acordo entre o grupo de informática norte-americano Oracle e o aplicativo de vídeo TikTok, que pertence ao grupo chinês ByteDance e corre o risco de ser banido nos Estados Unidos, está "muito próximo", disse o presidente Donald Trump nesta terça-feira.

"Tomaremos uma decisão em breve", disse o presidente dos Estados Unidos, que também elogiou o presidente da Oracle, Larry Ellison, que é próximo a Trump.

Esse acordo pode permitir que a TikTok, muito popular entre os jovens, continue ativa nos Estados Unidos. Trump acusa a empresa de espionagem para o governo chinês.

A CNBC havia informado anteriormente que o acordo entre as duas empresas para tornar a Oracle "o parceiro de tecnologia de confiança" da Tik Tok seria validado na tarde desta terça-feira.

Contactados pela AFP, Oracle e TikTok não responderam; nem o Ministério da Fazenda que fiscaliza a operação.

Em agosto, o TikTok ultrapassou 2.000 milhões de downloads no mundo e afirma estar presente em mais de 200 países.

Nos Estados Unidos, a rede social afirma ter 100 milhões de usuários mensais.

A guerra pela TikTok ocorre no contexto de uma deterioração mais ampla nas relações entre as duas principais economias mundiais por meses, com os Estados Unidos e a China lançando duras recriminações no campo comercial, direitos humanos ou responsabilidade pela pandemia do coronavírus.