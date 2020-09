Parques de diversões na Califórnia pressionam para reabrir

Disneyland, Universal Studios e outros parques de diversão na Califórnia pediram às autoridades que decidam sobre os critérios sanitários para sua reabertura segura após seis meses fechados pela pandemia, e salvassem "dezenas de milhares de empregos".

A associação comercial CAPA, que representa cerca de trinta parques temáticos e zoológicos, "exorta o governador a publicar rapidamente as diretrizes para os parques de diversão para que (...) possam reabrir suas portas com responsabilidade e fazer com que os residentes voltem para trabalhar", afirma um comunicado de seu diretor-executivo, Erin Guerrero, enviado à AFP nesta terça-feira.

Desde o seu fechamento, há seis meses, esses parques "traçaram planos detalhados para sua reabertura, com capacidade reduzida, uso obrigatório de máscaras e protocolos sanitários rígidos para usuários e funcionários", continua o texto. "Mas, para sua reabertura, os parques precisam das diretrizes estaduais que estão atrasadas".

Guerrero destacou as "dezenas de milhares de empregos", bem como centenas de milhões de dólares em benefícios fiscais e "empresas locais que vivem graças aos parques de diversões".

A Disneyland, localizada em Anaheim, ao sul de Los Angeles, foi originalmente programada para reabrir em 17 de julho, mas abandonou os planos após não conseguir o aval das autoridades locais.