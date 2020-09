Comunicado do Business Wire :Dataiku

A Dataiku, importante plataforma global de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina do universo empresarial, anunciou hoje o lançamento da EGG On Air, uma série de palestras transmitidas ao vivo, entrevistas e conteúdo sob demanda com líderes de pensamento e especialistas de mercado que abordam o que a IA pode fazer e como as empresas podem adotá-la na prática. O evento será iniciado com uma palestra transmitida ao vivo hoje às 13h ET por Cathy O'Neil, matemática e autora de Weapons of Math Destruction, na sessão intitulada: Building Machine Learning Models in a Changing World: What Will Change (and What Won't) About Data Science in 2020 [Desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina em um mundo em transformação: o que mudará (e o que não mudará) na ciência de dados em 2020].

A EGG On Air representa uma nova abordagem da EGG, a conferência sobre IA centrada no ser humano que atraiu em seus três primeiros anos mais de cinco mil líderes em dados do mundo inteiro. Esse formato possibilitará que pessoas de todo o mundo escutem especialistas que estão promovendo a adoção da IA em empresas inovadoras debaterem questões na vanguarda dos campos de ciência de dados, aprendizado de máquina e IA. Os palestrantes - entre eles, Brandeis Marshall, cientista de dados norte-americano e professor de Ciência da Computação no Spelman College; David Ryan Polgar, eticista de tecnologia e fundador da All Tech Is Human; Arnobio Morelix, diretor de informação (CIO) da Startup Genome; e Taryn Southern, artista e documentarista de IA - vão abordar temas quentes no mundo dos dados e revelar casos reais de uso da IA extraídos de suas próprias experiências.

A realidade das conferências segue se transformando em decorrência da pandemia de COVID-19, e a Dataiku apresenta uma abordagem única da experiência on-line. Em lugar de organizar esses debates durante uma "conferência virtual" empacotada e com dias limitados, as novas sessões ao vivo e sob demanda serão disponibilizadas ao longo das próximas semanas e meses. Qualquer pessoa pode se inscrever gratuitamente para participar das sessões em https://egg.dataiku.com/.

O conteúdo da EGG On Air será introduzido por palestras ao vivo lançadas semanalmente e episódios exclusivos sob demanda. Nesses episódios, líderes empresariais, especialistas de mercado e influenciadores globais se aprofundarão nos temas mais importantes relativos a IA empresarial, como deriva de dados, MLOps e IA responsável. Além disso, a Dataiku disponibilizou ao público seu acervo de sessões da EGG dos últimos três anos (cerca de 50 horas de material) para transmissão sob demanda em francês e inglês no site da EGG On Air.

"Poderia ter sido mais simples tentar reproduzir nosso evento presencial em um formato virtual em 2020, mas vimos uma oportunidade maior para repensar como podemos contar algumas das histórias mais interessantes da IA empresarial de forma contextualizada e munir as pessoas de percepções líderes de mercado e novas perspectivas para seguirem promovendo debates sobre a evolução da IA", declarou Rob Rozicki, vice-presidente de marketing da Dataiku. "Esperamos que essa nova experiência sempre ativa da EGG On Air inspire profissionais de dados e líderes empresariais a abordarem projetos de IA no mundo corporativo com entusiasmo renovado não só alguns dias após o evento, mas pelo ano todo."

A Dataiku foi fundada em 2013 com a missão de democratizar o acesso a percepções de dados para pessoas reais e possibilitar que as empresas desenvolvam sua própria trajetória rumo à IA empresarial. Desde então, ela vem crescendo exponencialmente a atende hoje a centenas de clientes em todo o mundo, entre eles, Schlumberger, GE Aviation, Sephora, Unilever, BNP Paribas, Premera Blue Cross e Kuka. A Dataiku emprega atualmente mais de 450 pessoas em seus escritórios localizados em Nova York, Paris, Londres, Munique, Sydney e Singapura.

A Dataiku é uma importante plataformas de inteligência artificial (IA) e aprendizagem de máquina que ajuda a agilizar os esforços de dados de organizações por meio de IA colaborativa, elástica e com capacidade de resposta em escala empresarial. Centenas de empresas empregam as soluções da Dataiku para fortalecer suas operações essenciais e se manter relevantes em um mundo em permanente transformação, o que inclui modelos de detecção de fraudes, prevenção para a rotatividade de clientes, manutenção preventiva, otimização da cadeia de abastecimento e muitas outras. A Dataiku foi criada para empresas que buscam democratizar a IA em sua organização, levando agilidade e prontidão aos negócios com o uso dos dados por todos, de analistas a cientistas de dados.

