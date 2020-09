Amazon lança lojas de luxo online

A Amazon apresentou nesta terça-feira suas próprias lojas online de luxo, onde designers podem apresentar suas criações diretamente para fãs de moda.

Numa primeira fase, apenas os assinantes do serviço Prime do grupo nos Estados Unidos poderão acessá-las por convite.

A marca Oscar de la Renta será a primeira a apresentar suas coleções 2020. Outras virão nas próximas semanas, disse o grupo em um comunicado.

Não é a primeira vez que a gigante do e-commerce tenta entrar no mundo do luxo, mas desta vez busca criar uma nova experiência, com marcas de alta costura e tecnologias que permitem ao consumidor ver os designs de todos os pontos de vista, em 360 graus.

As marcas poderão administrar seu próprio estoque, sua seleção e preços.

As criações podem ser devolvidas ao remetente, mas apenas com a embalagem intacta e o rótulo.

A empresa de Jeff Bezos viu a sua atividade crescer desde o início da pandemia e suas medidas restritivas.

A crise obrigou o fechamento de muitas lojas, enquanto várias das principais casas de moda renunciaram para participar da Fashion Week que acontece esta semana em Nova York.