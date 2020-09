Pompeo visitará fronteira do Brasil com Venezuela em viagem pela região

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, visitarpa a cidade brasileira de Boa Vista, Roraima, durante uma visita que começa na próxima quinta-feira e que inclui também o Suriname, a Guiana e a Colômbia, informou seu porta-voz nesta terça-feira.

"Em Boa Vista, Brasil, o secretário Pompeo destacará a importância do apoio dos Estados Unidos e do Brasil ao povo venezuelano", disse Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, em nota, anunciando que Pompeo se reunirá com migrantes venezuelanos que fogem do "desastre" causado pelo governo de Nicolás Maduro.