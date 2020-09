Irã promete mudar capa de manual escolar que teve imagens de meninas removidas

O Ministério da Educação iraniano anunciou, nesta terça-feira (15), que mudará para o próximo ano a capa de um manual escolar da qual retiraram a imagem de algumas meninas e a substituíram por três garotos, após uma onda de críticas nas redes sociais.

"Foi um ato de mau gosto ter retirado a imagem das meninas, pedimos desculpas e o corrigiremos", declarou o ministro da Educação, Mohsen Hadji Mirzai, citado pela agência oficial Irna.

No entanto, "os manuais já foram impressos e distribuídos, por conta disso a capa não mudará antes do ano que vem", destacou por telefone à AFP o escritório de relações públicas do ministério.

Um comunicado do órgão ministerial encarregado pelos manuais afirmou que a capa havia sido modificada porque "a ilustração anterior estava muito cheia de fórmulas matemáticas".

O ministério não informou, no entanto, quais serão as mudanças para a nova capa.