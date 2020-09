Imagem dos EUA cai a mínimos histórico em países ricos

A imagem dos Estados Unidos em outras democracias ricas caiu até seu nível mais baixo, devido à sua resposta à pandemia do novo coronavírus, com muitas dúvidas sobre a liderança do presidente Donald Trump - aponta uma pesquisa do Pew Research Center divulgada nesta terça-feira (15).

Em apenas um dos 13 países pesquisados, a Coreia do Sul, a maioria dos entrevistados (59%) tem uma opinião favorável sobre os Estados Unidos.

No aliado histórico de Washington, o Reino Unido, 41% dos entrevistados têm opinião positiva sobre o país norte-americano, o nível mais baixo desde que o centro americano lançou sua pesquisa, há duas décadas.

As opiniões favoráveis sobre os Estados Unidos caíram para 31% na França, e 26%, na Alemanha, atingindo níveis semelhantes aos registrados durante a invasão do Iraque em 2003.

"Parte da queda durante o último ano está relacionada à forma como a pandemia de coronavírus foi administrada nos Estados Unidos", apontou o Pew Research Center.

Apenas 15% dos entrevistados consideram que os Estados Unidos, o país com o maior número de mortes por covid-19, quase 200.000, administraram bem a pandemia.

Ao contrário, a maioria dos pesquisados fez uma boa avaliação da Organização Mundial da Saúde (OMS), muito criticada pelo governo Trump, e de seus próprios países.

O Pew Research Center entrevistou 13.273 adultos entre 10 de junho e 3 de agosto, um período marcado por protestos em massa nos Estados Unidos contra a violência policial.

Trump, que busca a reeleição nas eleições de 3 de novembro, obtém uma maioria de opiniões negativas em todos os países da pesquisa, que não inclui o próprio Estados Unidos.

Seu melhor resultado foi no Japão, onde 25% disseram confiar em sua gestão. Os belgas foram os mais críticos ao presidente republicano, com apenas 9% de aprovação.

A pesquisa mostrou um recorte ideológico: partidários de partidos populistas de direita avaliaram Trump de forma mais positiva.

Na Espanha, 45% dos partidários da legenda de extrema direita Vox disseram que confiam em Trump, em comparação com 7% do restante da população espanhola.