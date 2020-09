Comunicado do Business Wire :Exclusive Networks

A Exclusive Networks ("Exclusive") anunciou hoje a nomeação de Jesper Trolle como CEO, com efeito imediato. Trolle se junta à Exclusive vindo da ECS Arrow Electronics, onde atualmente é presidente das Américas, e será responsável por conduzir a próxima fase de crescimento da empresa e expandir os negócios. Trolle substitui Olivier Breittmayer, que se torna membro não executivo do Conselho de Administração da Exclusive. A mudança faz parte de uma estratégia de sucessão planejada e Trolle trabalhará ao lado de Breittmayer pelos próximos três meses para garantir uma transição tranquila.

Com uma vasta experiência e reconhecimento como líder de negócios empreendedores no setor de TI, Trolle passou mais de 28 anos trabalhando no setor, inicialmente na comunidade de revendedores, antes de passar para a distribuição. Em 2001 ele fundou a Next Denmark A/S, adquirida pela DNS Denmark, que por sua vez foi adquirida pela Arrow em 2005. Desde então, Jesper ocupou diversos cargos em vários locais da Arrow, obtendo rápido sucesso e progressão, incluindo passagens pela Alemanha, administrando a Europa Central e Oriental, e em Paris, administrando o noroeste da Europa. Ele assumiu o cargo de presidente da Arrow nas Américas em 2017, com sede em Denver (EUA), onde ampliou com sucesso um negócio de dois dígitos de bilhões de dólares.

Ao comentar sobre a nomeação, Breittmayer disse: "Jesper foi a escolha de destaque após um intenso processo de busca e seleção nos últimos seis meses ou mais. Sua experiência cultural e internacional, óbvio DNA empresarial, conhecimento de negócios globais em ritmo acelerado e empatia com a distribuição baseada em valor são impressionantes e revigorantes. É com confiança e um sorriso que estamos fazendo com que uma pessoa tão capaz assuma o comando do negócio que obteve um crescimento de cerca de 2.000% nos últimos 17 anos".

Sobre sua nomeação, Trolle acrescentou: "Oportunidades como esta não aparecem com frequência e, no quesito distribuição, a Exclusive está no topo da lista. Estou muito satisfeito por chegar a uma empresa tão bem-sucedida, com uma forte reputação de inovação e crescimento excepcional. A Exclusive é conhecida por sua abordagem disruptiva e foco implacável na criação de valor para seus parceiros. Quando tive a oportunidade de fazer parte da família Exclusive e da próxima fase de sua jornada foi uma decisão fácil e rápida de tomar".

"A visão do Olivier de criar o único distribuidor especializado em escala global, com foco em infraestrutura de segurança cibernética de alto desempenho, era imaginativa e inovadora - e essa visão se tornou realidade. A Exclusive continua resistindo às tendências do mercado, crescendo organicamente em um ritmo acelerado, expandindo-se geograficamente e sendo disruptiva. A única coisa que não mudou ou se diluiu é a obsessão pelo valor, pelos serviços e pela especialização. Essa escala e abordagem especializada nunca foram alcançadas antes. Meu trabalho é claro: transformar a presença mundial em uma potência de infraestrutura de cibersegurança, em escala e velocidade, e é um desafio que eu gosto, me sinto qualificado para fazer e muito ansioso para começar", concluiu Trolle.

Michail Zekkos, parceiro na Permira e membro do Conselho de Administração da Exclusive, comentou: "Olivier é um pioneiro e uma verdadeira inspiração na distribuição moderna baseada em valor. Foi uma tarefa difícil encontrar seu substituto natural, mas sentimos que Jesper é a pessoa correta. Ele é excepcionalmente talentoso e culturalmente muito alinhado com o L'Esprit Exclusive. A visão de Olivier de construir a 'Rede Exclusiva' de negócios de distribuição baseados em valor, guiada globalmente, mas entregue localmente, era única".

"O negócio superou consistentemente as taxas de crescimento do mercado; expandiu-se a uma velocidade impressionante e apresentou resultados financeiros excepcionais para o setor. Esta é uma grande plataforma a partir da qual o Jesper pode continuar a aventura e expandir o negócio, e com sua visão, histórico multicultural e experiência de crescimento em escala, sentimos que ele é mais do que capaz de enfrentar o desafio.

"Eu e o resto da família Exclusive agradecemos ao Olivier, de todo o coração, por seu impacto indelével na empresa e damos as boas-vindas a ele no Conselho de Administração."

Breittmayer acrescentou: "Não é um adeus, é um até logo".

-fim-

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200915005941/pt/

Exclusive Networks: Jon Bawden Cohesive +44 (0) 1291 626200 exclusivegroup@wearecohesive.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.