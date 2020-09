Reabertura dos pubs adiada em Dublin pelo coronavírus

O governo da Irlanda anunciou nesta terça-feira o adiamento da reabertura dos pubs de Dublin e a adoção de novas restrições a reuniões na capital do país devido ao aumento de casos de coronavírus.

Após o confinamento decretado em março, a Irlanda, que registra 1.784 mortes e 31.192 casos de covid-19, permitiu a reabertura no fim de junho apenas dos pubs que servem comida.

Inicialmente anunciada para 10 de agosto, a reabertura dos demais pubs foi adiada para 21 de setembro.

A data foi mantida para o restante do país, mas a capital será excluída, anunciou o vice-primeiro-ministro Leo Varadkar em uma entrevista coletiva.

As reuniões se limitarão aos residentes de duas casas, tanto dentro como fora do imóvel, em grupos que não devem superar seis pessoas. E os moradores de Dublin são estimulados a limitar as viagens para fora da capital.

"A situação em nossa capital é preocupante e piorou nas últimas semanas", afirmou Varadkar.

Ele explicou que o nível de circulação do vírus se multiplicou por 10 em dois meses e a taxa de resultados positivos dos exames alcança 3,5%, contra 2% no resto do país.

O governo também anunciou que vai destinar 600 milhões de euros (712 milhões de dólares) para preparar o sistema de saúde para o inverno, um período difícil com o retorno de outras epidemias como a gripe.