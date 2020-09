Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD,uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN), o principal fabricante de sistemas de dispensação de fluidos de precisão do mundo, apresenta componentes de dispensação de fluidos Optimum® de Classe VI fabricados com 100% de resina virgem de Classe VI e certificados pela U.S. Pharmacopeial Convention (USP).

Optimum Class VI dispensing components are manufactured from USP Class VI resin, making these biocompatible components ideal for medical device manufacturing. (Photo: Business Wire)

"Queríamos tornar mais fácil aos fabricantes médicos fornecer a rastreabilidade necessária para atender aos rígidos padrões regulatórios", disse Felicitas Stuebing, especialista mundial da linha de produtos na Nordson EFD. "Atender à designação mais rigorosa da Classe USP não é apenas uma prova da qualidade de nossos componentes, mas também garante que nossos componentes sejam seguros para uso em processos de fabricação médica."

Os novos componentes de dispensação Optimum de Classe VI incluem tambores e pistões de seringas de 3, 5, 10, 30 e 55 ml, além de tampas de extremidade e de ponta. Estes componentes biocompatíveis não têm corante, facilitando a documentação dos engenheiros para aprovações regulatórias.

Além disto, estes componentes dispensadores de grau médico e de primeira linha no mercado apresentam o mesmo design altamente projetado que os componentes Optimum padrão. Os barris de seringas de classe VI apresentam paredes ZeroDraft? com diâmetros internos consistentes, que mantêm uma vedação hermética com pistões de classe VI para fornecer depósitos de fluidos precisos e repetíveis utilizados em adesivos, revestimentos e outros processos de montagem médica.

Estes componentes também cumprem os mesmos rigorosos padrões de qualidade mantidos pela Nordson EFD a fim de garantir um produto consistente e com desempenho estável.

Os métodos de óxido de etileno (ETO), autoclave e esterilização gama foram testados para determinar o impacto nos componentes de dispensação Optimum de Classe VI. Estes resultados podem ser encontrados na ficha de dados do produto, embora a Nordson EFD afirme que todos os clientes devem fazer seus próprios testes para validar seus processos.

Para mais informação, acesse o site da Nordson EFD em nordsonefd.com/ClassVI, linkedin.com/company/nordson-efd, email info@nordsonefd.com, ou ligue +1 401 431 7000 ou 800 556 3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

Nordson EFD Global Natalie Tomasso Especialista em Comunicação de Marketing +1-401-431-7173 (USA); natalie.tomasso@nordsonefd.com Europa +44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com China +86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com Japão +81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com Coreia +82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com Sudeste Asiático +65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com Índia +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com

