Comunicado do Business Wire :The Latin GRAMMY Cultural Foundation

A Fundacão Cultural Latin GRAMMY® anunciou que abriu oficialmente as inscrições para o programa de Pesquisa e Preservação de 2021. Este programa fornece subvenções a instituições de música, musicólogos, pesquisadores e organizações sem fins lucrativos, bem como a indivíduos de todo o mundo que aprimoram e preservam o patrimônio da música latina.

As subvenções oferecidas pela Fundação se enquadram em uma das duas categorias abaixo:

-- Subvenções para Pesquisa, que financiam projetos focados em pesquisa histórica, folclore e antropologia dos gêneros da música latina.

-- Subvenções para Preservação, que apoiam projetos com o objetivo de arquivar e preservar o patrimônio da música latina.

Um comitê de especialistas da América Latina, da Península Ibérica e dos Estados Unidos analisará as inscrições de candidatos que se qualificam para as subvenções. Quatro deles receberão uma subvenção no valor máximo de US$5 mil cada.

"Estamos orgulhosos de ver o crescimento contínuo dos programas de pesquisa e preservação voltados para a música latina em todo o mundo", disse Manolo Díaz, vice-presidente sênior da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Com o surpreendente crescimento da música latina como uma força global, é crucial que continuemos apoiando aqueles que estão ajudando a melhorar e proteger nossa história e patrimônio musicais."

Entre alguns beneficiados com as subvenções, estão: Elena Martínez, de Nova York, cujo projeto se concentrou na preservação do legado musical dos membros porto-riquenhos do regimento da Segunda Guerra Mundial conhecidos como Harlem Hellfighters; Veronica González, de Miami, cujo projeto se concentrou na preservação de raras gravações latinas de 78rmp entre 1900 e 1929; e Daniel Bustos, da Colômbia, cujo projeto se concentrou na preservação das obras musicais do artista caribenho Magín Díaz el Orisha de la Rosa.

Além das subvenções, a Fundação Latin GRAMMY demonstra seu compromisso de promover a divulgação e o reconhecimento da música latina internacionalmente, concedendo, ao longo do ano, bolsas de estudos universitárias. Desde sua criação, há seis anos, a Fundação Latin GRAMMY alocado a extraordinária soma de US$5 milhões em bolsas de estudos, instrumentos musicais e eventos educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América.

Inscrições e orientações estão disponíveis em www.latingrammyculturalfoundation.com. Os materiais podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. O prazo para inscrição é 20 de novembre de 2020, às 23h59min ET. Se você tiver alguma dúvida, envie um email para LGCF@grammy.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY

A Fundação Cultural Latin GRAMMY foi instituída por A Academia Latina da Gravação? para promover a consciência e a valorização internacionais das contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial e para proteger seu rico patrimônio e legado musicais. O principal foco beneficente da Fundação é fornecer bolsas de estudos para estudantes de música latina com necessidades financeiras, bem como conceder subvenções para estudiosos e organizações em todo o mundo para a pesquisa e a preservação dos variados gêneros de música latina. Apoie nossa missão fazendo hoje uma doação em nossa página no Facebook. Para informações adicionais, visite o site da Fundação Latin GRAMMY www.latingrammyculturalfoundation.com. Para as últimas notícias e conteúdo exclusivo, junte-se às nossas redes sociais em @latingrammyfdn no Twitter e Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200915005349/pt/

CONTATOS PARA MEIOS DE COMUNICAÇÃO: The Lippin Group, representando A Academia Latina da Gravação: Elina Adut EAdut@lippingroup.com 323.965.1990

A Academia Latina da Gravação: Justin Tejada Justin.Tejada@grammy.com 305.576.0036

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.