Vacina contra coronavírus ficará pronta 'em questão de semanas', afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma vacina para o coronavírus estará disponível "em questão de semanas". "Pode ser em quatro semanas ou pode ser em oito semanas", disse, em entrevista à Fox News, na qual garantiu que não está acelerando o desenvolvimento de um imunizador com intuito de obter ganhos políticos.



O presidente norte-americano comentou ainda a normalização das relações entre Bahrein e Israel. Segundo ele, o objetivo é forjar a paz entre os países do Oriente Médio, para que naturalmente a Palestina também chegue a um acordo. Durante a entrevista, Trump repetiu críticas recorrentes à China e acusou os democratas de tentarem fraudar as eleições presidenciais de novembro, embora não tenha apresentado provas.