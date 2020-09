Comunicado do Business Wire :Entrust

A Entrust Datacard anunciou hoje a nova identidade de marca e nome de empresa - Entrust. A mudança dá continuidade à liderança e inovação duradouras da empresa em identidade, pagamentos e proteção de dados, e destaca a posição da Entrust como líder no desenvolvimento de tecnologias essenciais para manter o mundo em movimento com segurança.

"O impacto global da pandemia COVID-19 nos mostrou como a transformação digital é crítica em nossas vidas diárias", disse Todd Wilkinson, CEO da Entrust. "Como consumidores, dependemos de tecnologias digitais e segurança mais do que nunca, seja fazer compras, cruzar fronteiras, acessar serviços governamentais ou fazer login em redes corporativas. Estamos orgulhosos de que governos e algumas das maiores organizações e empresas do mundo confiam em nós para manter os cidadãos, o comércio e as informações em movimento com segurança. Fazer da Entrust a base de nossa marca reflete como nossa tecnologia e inovação são fundamentais para proteger este mundo em constante evolução".

A empresa foi fundada como Datacard Corporation em 1969 e adquiriu a Entrust em 2013, tornando-se Entrust Datacard. A Entrust oferece hoje uma gama incomparável de soluções, incluindo emissão de credenciais, proteção de identidade e dados, certificados digitais e soluções de assinatura.

Compromisso com a inovação e o crescimento

Nos últimos anos, a Entrust expandiu seu foco principal de emissão de credenciais físicas para construir um portfólio robusto de soluções de segurança digital e presença no mercado. Além de um investimento sustentado de longo prazo em P&D;, a empresa fez uma série recente de aquisições estratégicas, incluindo provedores de PKI Trustis e Safelayer, provedor de autenticação SMS Passcode e nCipher, líder de mercado em módulos de segurança de hardware (HSMs).

Como resultado, a Entrust se transformou em um dos maiores fornecedores mundiais de software de segurança digital e líder global em soluções de emissão de credenciais. A empresa está em posição única para inovar e investir, atendendo às crescentes necessidades de segurança e identidade de seus clientes. A Entrust está fazendo investimentos significativos em P&D; para trazer ao mercado uma nova tecnologia de emissão de cartão, ativação de nuvem segura e avanços em suas soluções de autenticação, assinatura digital, gerenciamento de identidade e HSM. A empresa lançou recentemente sua plataforma de PKI de última geração, adaptada para atender às crescentes demandas de "criptografar tudo" em meio a ameaças crescentes, e no início deste ano apresentou novas soluções para autenticação sem senha e integração digital.

Com quase US$ 800 milhões em receita anual e 2.500 funcionários, a Entrust conta com a confiança de algumas das instituições mais exigentes e orientadas para a conformidade em finanças, tecnologia e governo. A empresa oferece vendas e serviços em mais de 150 países, por meio de 50 escritórios, e uma rede global de mais de 1.000 parceiros de tecnologia e canal.

"Obter os benefícios da transformação digital requer uma base de confiança. Conforme os ecossistemas de identidade, pagamento e proteção de dados se tornam mais complexos e interconectados, a confiança possibilita a resiliência e a escala necessárias para tornar nossas vidas digitais possíveis", disse Frank Dickson, vice-presidente de programa, Produtos de segurança cibernética, IDC. "A Entrust começou a entregar confiança em soluções de cartão de pagamento há 50 anos e, desde então, acrescentou amplitude e profundidade às suas soluções confiáveis de identidade e segurança de dados. Assim, centrar a marca na Entrust faz sentido - ajuda o mercado a ver o traço comum da tecnologia de construção de confiança de alta garantia que realiza todas as suas soluções de identidade, pagamento e proteção de dados".

Uma marca simplificada e renovada

O novo nome e marca da Entrust homenageia a herança da empresa, com vistas para o futuro. A Datacard continuará a ser destaque como o nome da linha de produtos para as soluções de emissão de cartões de alto volume da empresa, e a empresa continua a investir e inovar em hardware, software, serviços e suprimentos de alto volume. Da mesma forma, enquanto o nome nCipher fará a transição para Entrust com o tempo, o nome da linha de produtos nShield para seus HSMs líderes de mercado será mantido e se tornará uma linha de produtos Entrust.

A evolução da marca inclui um novo logotipo, cores, site, slogan e posicionamento que estão intimamente ligados ao foco da Entrust em proteger um mundo em rápida mudança.

"Ao desenvolver nossa marca, queríamos deixar nossa missão clara. Trabalhamos todos os dias com uma coisa em mente: entregar soluções que possibilitem o mais alto nível de confiança em cada interação que nossos clientes proporcionam. Proporcionar confiança é nossa missão, nossa proposta de valor e o foco de todas as tecnologias inovadoras que continuamos a desenvolver para clientes em todo o mundo", disse Karen Kaukol, diretora de marketing da Entrust.

Para explorar a nova marca e saber mais sobre os produtos e serviços da Entrust, visite www.entrust.com.

Sobre a Entrust

A Entrust mantém o mundo movendo-se com segurança, permitindo identidades confiáveis, pagamentos e proteção de dados. Hoje, mais do que nunca, as pessoas exigem experiências seguras e contínuas, quer estejam cruzando fronteiras, fazendo compras, acessando serviços públicos eletrônicos ou entrando em redes corporativas. A Entrust oferece uma gama incomparável de soluções de segurança digital e emissão de credenciais no centro de todas essas interações. Com mais de 2.500 colegas, uma rede de parceiros globais e clientes em mais de 150 países, não é de admirar que as organizações mais confiáveis do mundo confiem em nós.

