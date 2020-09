ByteDance rejeita oferta da Microsoft para comprar operações do TikTok nos EUA; Oracle tem caminho livre

A oferta da Microsoft para comprar as operações do aplicativo de vídeos TikTok em território americano foi rejeitada pela proprietária da plataforma, a chinesa ByteDance, anunciou no domingo a gigante americana da informática, o que abre o caminho para o grupo californiano Oracle.

De acordo com os jornais Wall Street Journal e New York Times, que citam fontes próximas às negociações, a Oracle venceu a batalha das ofertas.

"A ByteDance nos informou hoje que não venderá as operações americanas do TikTok à Microsoft. Estamos convencidos de que nossa proposta teria sido boa para os usuários do TikTok, ao mesmo tempo em que seriam protegidos os interesses da segurança nacional", assinalou a Microsoft em comunicado.

O grupo americano havia anunciado, no começo de agosto, seu interesse em comprar as operações no país do TikTok, aplicativo sob ameaça de ser proibido oficialmente nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump acusa há meses, sem provas, a popular rede social de espionagem para a China.

Trump assinou decretos para forçar a ByteDance a vender rapidamente as operações do TikTok em solo americano.

O presidente também exigiu que uma parte importante de qualquer eventual transação seja destinada ao Tesouro americano, o que gerou muitas críticas.

Se um acordo de compra e venda não for fechado até o próximo dia 20, a plataforma terá que se retirar dos Estados Unidos.

O aplicativo apresentou uma ação contra o governo americano por esta medida.

"Nós teríamos feito mudanças significativas para garantir que o serviço atendesse aos padrões mais elevados em matéria de segurança, respeito à privacidade e luta contra a desinformação", afirmou a Microsoft. No fim de agosto, o grupo Walmart confirmou que havia se unido à gigante da informática nas negociações para adquirir a plataforma de vídeos curtos.

A aliança dos grupos americanos, no entanto, não foi suficiente.

"Acreditamos que a Microsoft queria comprar o TikTok apenas com seu algoritmo principal, uma condição na qual o governo chinês e a ByteDance não queriam ceder", disse Daniel Ives, analista da Wedbush Securites.

"E diante da necessidade de obter luz verde de Pequim após as mudanças nas regras de exportação há algumas semanas, os dias da TikTok nos Estados Unidos podem estar contados", completou.

No fim de agosto, o ministério chinês do Comércio ampliou a lista de tecnologias com limitações ou proibições de exportação, que agora inclui tecnologias de inteligência artificial como as que tornaram o TikTok um sucesso, na qual os vídeos são exibidos aos usuários mais em função de seus gostos do que seus contatos.

De acordo com Ives, mesmo no caso de um acordo entre a Oracle e o TikTok é pouco provável que o mesmo inclua a compra da rede social chinesa ou uma cessão de suas atividades nos Estados Unidos.

"A Oracle poderia ser um sócio tecnológico", acrescentou o especialista.

Em agosto, o aplicativo superou dois bilhões de downloads no mundo e afirma estar presente em mais de 200 países. Nos Estados Unidos, a rede social afirma ter 100 milhões de usuários mensais.