Comunicado do Business Wire :Hong Kong Laureate Forum

As inscrições para o primeiro Hong Kong Laureate Forum estão abertas desde hoje e vão até o dia 13 de dezembro de 2020. Aceitamos alunos de graduação, pós-graduação e doutorados que tenham 35 anos ou menos e estudem ou realizem pesquisas em Astronomia, Ciências da Vida e Medicina, Ciências Matemáticas ou outros assuntos intimamente relacionados. Inscreva-se no Hong Kong Laureate Forum e torne-se um dos 200 jovens cientistas selecionados a serem inspirados pelos vencedores do Prêmio Shaw. Os jovens cientistas elegíveis podem preencher e enviar suas inscrições por meio deste link: https://hklaureateforum.org/en/application-form

O Hong Kong Laureate Forum inaugural ocorrerá de 15 a 20 de novembro de 2021 em Hong Kong. Sendo a cidade mundial da Ásia e uma cidade há muito celebrada por sua vibração, Hong Kong é o lugar ideal para um encontro internacional desse porte.

Durante o programa de uma semana, haverá amplas oportunidades de intercâmbio entre os participantes do Prêmio Shaw e os jovens cientistas. Além de conferências plenárias, painéis de discussão e sessões de grupo paralelas conduzidas pelos vencedores do Prêmio Shaw e outros cientistas ilustres, o programa também oferecerá encontros informais e receptivos com muitas oportunidades de networking e conversas. Haverá também sessões de apresentação para os jovens cientistas selecionados mostrarem suas ideias de pesquisa mais recentes, a fim de estimular o intercâmbio intelectual.

Do Pang Wai-yee, secretária-geral do Conselho do Hong Kong Laureate Forum (HKLF) disse: "Já recebemos respostas positivas de mais de 20 vencedores do Prêmio Shaw, incluindo vários ganhadores do Prêmio Nobel e da Medalha Fields, para participar do nosso Fórum".

O professor Steven Balbus, vencedor do Prêmio Shaw em Astronomia em 2013, comentou: "Não tenho nada além de memórias agradáveis de Hong Kong e espero muito mais. É uma cidade empolgante e onde funcionam as coisas. Acho que o Hong Kong Laureate Forum será extremamente empolgante e um programa muito especial que irá capturar a imaginação do público".

O professor Simon White, vencedor do Prêmio Shaw em Astronomia em 2017, afirmou: "Acho que a importância do Prêmio Shaw é porque ele faz com que certos aspectos da ciência sejam visíveis para um público mais amplo. E isso alimenta a curiosidade que leva as pessoas a fazerem ciência, que as leva a melhorar suas capacidades. Espero que o Hong Kong Laureate Forum crie um entusiasmo e uma curiosidade sobre a ciência nos jovens".

Os 200 jovens cientistas mais destacados serão selecionados para participar do Fórum inaugural por um Painel de Revisão Científica composto por acadêmicos locais e não locais. Todos os candidatos, aprovados ou não, receberão notificação por e-mail em abril de 2021.

Para mais informações sobre a inscrição, entre em contato com Programas do Fórum e Dúvidas dos participantes em programme@hklaureateforum.org.

Contexto

O Hong Kong Laureate Forum é um evento anual de intercâmbio científico organizado pelo HKLF. Ele aspira a ser um evento de intercâmbio acadêmico de classe mundial para conectar a atual e as próximas gerações de líderes na busca científica. O Fórum também promove a compreensão e os interesses da geração jovem em Hong Kong e do mundo inteiro em várias disciplinas da ciência e tecnologia. O HKLF foi lançado em maio de 2019 e é totalmente patrocinado pela Fundação Lee Shau Kee. O parceiro importante do HKLF é a Fundação Prêmio Shaw, que organiza o Prêmio Shaw internacional anual.

Para a imprensa

Com este comunicado à imprensa, gostaríamos de estender um convite à imprensa para comparecer e informar sobre o primeiro Hong Kong Laureate Forum.

Site:https://www.hklaureateforum.org Facebook:https://www.facebook.com/HKLaureateForum Twitter:https://www.twitter.com/HKLaureateForum Weibo:https://www.weibo.com/hklaureateforum

Programas do Fórum e Dúvidas dos participantes Koji Ho programme@hklaureateforum.org Tel.: (852) 2905 6505

Assessoria de Imprensa Kelvin Chau media@hklaureateforum.org Tel.: (852) 2905 6506

