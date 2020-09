Update Coronavírus: Israel anuncia novo lockdown de três semanas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um lockdown de pelo menos três semanas no país em meio ao aumento de casos do novo coronavírus no país. A partir da sexta-feira, 18, véspera do Rosh Hashaná, o ano novo judaico, escolas, restaurantes, shopping centers e hotéis terão que ficar fechados até que a taxa de mortalidade dê sinais de arrefecimento.



No total, Israel tem 153.759 casos confirmados de covid-19, com 1.108 mortes. No pronunciamento feito na televisão israelense na noite deste domingo, Netanyahu afirmou que o novo lockdown é um "preço caro" que a população e a economia do país terão que pagar, mas que o objetivo é diminuir o crescimento de novos casos.



Mais cedo, Yaakov Litzman, ministro da Habitação no gabinete de Netanyahu, renunciou ao cargo por não concordar com as novas medidas de isolamento social. Líder de um grupo ultraortodoxo da coalizão governamental, Litzman condenou o primeiro-ministro por impedir que judeus religiosos frequentem sinagogas durante o ano novo.



Após registrar mais de 10 mil casos diários no sábado, hoje o governo da França anunciou que 7.183 novos casos de covid-19 foram diagnosticados no país, com as taxas de infecção aumentando em todos os grupos etários. Foram seis mortes nas últimas 24 horas, elevando o total a 30.916 óbitos. O governo prometeu na última sexta-feira, 11, acelerar o processamento de exames, além de intensificar medidas em zonas de alto risco para evitar a volta do lockdown.



O Reino Unido reportou 3.330 casos de infecção pelo vírus nas últimas 24 horas, número praticamente estável na comparação com os últimos dois dias. Foram cinco novas mortes, elevando o total de mortos a 41.628. A partir de amanhã, aglomerações com mais de seis pessoas serão proibidas no território britânico para tentar conter o novo avanço da doença.



Em Portugal, o governo anunciou 673 novos casos no país nas últimas 23 horas, mantendo o patamar de 600 casos dos últimos dias. Foram sete novos óbitos, 1.867 no total.



Na Índia, foram 94.372 casos registrados nas últimas 24 horas, diminuição relativa após três dias consecutivos acima da marca de 95 mil casos diários. Ao todo são 4.837.952 casos no país, com 76.690 mortes.



De acordo com o levantamento mais recente da Universidade Johns Hopkins, o mundo soma 28.837.065 casos de covid-19, com 931.423 mortes. Os Estados Unidos continuam como o país com mais casos registrados, 6.504.139 no total, seguido de Índia e Brasil (4.315.687).



*com informações da Associated Press