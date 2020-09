Morreu Toots Hibbert, figura histórica do reggae

O cantor jamaicano Toots Hibbert, figura histórica do reggae, morreu nesta sexta-feira (11), aos 77 anos, em um hospital de Kingston, após dar entrada no local com problemas respiratórios.

"É com muito pesar que anunciamos a morte de Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert esta noite", anunciou seu grupo, Toots & the Maytals, nas redes sociais.

Mesmo que ele seja menos famoso que o compatriota Bob Marley, a origem do reggae é atribuída a Toots Hibbert, com uma canção lançada em 1968, "Do the Reggay".

O gênero musical, estreitamente vinculado ao rastafarismo, movimento espiritual que sacraliza o imperador etíope Haile Selassie e promove o uso legal da maconha, teve um grande êxito mundial graças a Bob Marley (1945-1981) e seu grupo, The Wailers.

O filho de Bob Marley, Ziggy, prestou homanagens a Toots Hibbert, que teria se tornando um segundo pai para ele. "Falei com ele há algumas semanas e lhe disse até que ponto o amava", tuitou. "Seu espirito está com todos nós, sua musica nos traz energia e ele nunca será esquecido."

Mick Jagger também homenageou o cantor jamaicano. "Muito triste ao saber da morte de Toots Hibbet", tuitou o astro principal dos Rolling Stones. "Tinha uma voz poderosa e depositava toda ela no palco com sua energia. Uma grande perda para o mundo da música."

Em um perfil do cantor jamaicano publicado no ano passado pela revista "Rolling Stone", o guitarrista da lendária banda de rock, Keith Richards, elogiou Toots Hibbert. "Como cantor, é incrível", disse. "Sua voz me lembra muito a de Otis Redding."

Nascido em May Pen, Jamaica, em 1945, Hibbert era o caçula de uma família com sete crianças. Cresceu cantando música gospel no coro de uma igreja batista. Como uma orquestra de um homem só, ele sabia tocar todos os instrumentos usados por seu grupo.

Hibbert havia acabado de lançar o álbum "Got To Be Tough", esperado retorno do seu grupo, Toots & the Maytals, e havia feito seus últimos shows em janeiro de 2020.