Polícia grega usa gás lacrimogêneo contra migrantes em Lesbos

A polícia antidistúrbios da ilha grega de Lesbos usou gás lacrimogêneo contra os migrantes que lançavam pedras contra os agentes durante uma manifestação para exigir um local de proteção após os incêndios que devastaram o gigantesco campo de Moria, onde estavam precariamente refugiados.

Centenas de demandantes de asilo protestaram depois que passaram a quarta noite consecutiva a céu aberto. Os esforços para encontrar um novo refúgio demoram e a tensão aumenta em Lesbos.

As autoridades da ilha, que se negam a construir um novo campo, desejam transferir os migrantes para barracas de campanha que começaram a ser instaladas na sexta-feira em uma zona próxima do porto. Mais de 11.000 pessoas, incluindo muitas crianças, não têm um local de abrigo.

"As famílias serão prioritárias, com barracas para seis pessoas. O projeto de realojamento começa hoje, sábado", declarou à AFP o porta-voz do ministério da Imigração, Alexandros Ragavas.