Petróleo fecha praticamente estável

Os preços do petróleo fecharam com pouca variação nesta sexta-feira ao final de uma semana de grande volatilidade em um mercado preocupado com a demanda, enfraquecida pelo coronavírus.

O barril de WTI para entrega em outubro terminou com alta marginal de 0,08% a 37,33 dólares.

O Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou 0,57% mais alto em Londres, a 39,83 dólares o barril.

Na quinta-feira as quedas foram de 1,8% e 2%, respectivamente e na semana a queda chega a cerca de 7%.

Entre a desaceleração da atividade econômica em muitos países e os casos de covid-19 que mais uma vez aumentam, gerando a implementação de novas restrições às viagens, o consumo de petróleo bruto continua longe dos níveis pré-pandêmicos.