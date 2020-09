Líderes de UE e China se reúnem no dia 14 para discutir relação bilateral

Líderes da União Europeia e da China se reúnem na próxima segunda-feira, 14, para discutir a relação bilateral. Mudanças climáticas, pandemia de covid-19 e questões econômicas e comerciais estarão em pauta, informou nesta sexta-feira o Conselho Europeu. Após o encontro, haverá uma coletiva de imprensa, marcada para as 12 horas de Brasília.



O lado europeu será representado pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pelo negociador do bloco para o Brexit, Michel Barnier, e pela presidente da Comissão Europeia, Usrula Von der Leyen.



Já a China será representada pelo próprio presidente do país asiático, Xi Jinping.