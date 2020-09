Negociadores do Afeganistão rumo às negociações de paz em Doha

Os negociadores do governo afegão partiram, nesta sexta-feira (11), para Doha, onde participarão das históricas negociações de paz com os talibãs para tentar encerrar quase duas décadas de conflito.

As negociações, programadas para março mas adiadas seis meses devido aos persistentes desacordos sobre a troca de prisioneiros, começarão no sábado.

"Após os esforços ininterruptos do governo da República Islâmica do Afeganistão para iniciar negociações diretas com os talibãs, (sua) equipe de negociação saiu de Cabul para ir a Doha", tuitou Nader Naderi, um dos 21 negociadores que defendem as posições de Cabul.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transformou o fim da guerra no Afeganistão e o retorno das tropas americanas em sua prioridade na política externa, em um momento de incerteza para sua reeleição em 3 de novembro.

O diálogo afegão está incluído em um acordo entre Estados Unidos e os talibãs, assinado no final de fevereiro, que defende a saída das forças estrangeiras do país até maio de 2021 em troca de algumas garantias dos insurgentes, como essas negociações.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, comparecerá na sessão de abertura, programada para sábado, o que chamou de uma oportunidade "histórica" para encerrar a guerra mais longa dos Estados Unidos.