Orca que comoveu o mundo ao nadar com filhote morto se torna mãe

Há pouco mais de dois anos, Tahlequah comoveu o mundo. A orca deu à luz em 24 de julho, mas o filhote viveu por apenas algumas horas. ao dar à luz um filhote natimorto. Desolada, a fêmea, também identificada como J35 pelos biólogos que monitoram seu grupo, começou a levar o corpo inerte para a superfície e a carregá-lo por onde ia. Foram 17 dias nadando com a cria morta, até finalmente deixar o corpo para trás.

Agora, o Centro para Pesquisas das Baleias (CWR, na sigla em inglês), traz umanotícia. Tahlequah se tornou mãe novamente, e tudo indica que, desta vez, de um filhote saudável, identificado como J57. Um comunicado no site da entidade ambientalista, que monitora as baleias no Oceano Pacífico, diz que notou, no último dia 6, que a orca estava com um novo