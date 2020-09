Primeiro-ministro húngaro deseja a reeleição de Donald Trump

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, reiterou nesta sexta-feira o apoio a Donald Trump e afirmou que deseja a reeleição do "amistoso" presidente americano, "próximo dos líderes da Europa central".

"O que representa é bom para a Europa Central", declarou o chefe de Governo, o primeiro na União Europeia a expressar, em 2016, preferência pelo candidato republicano.

"O presidente americano é particularmente próximo, quase poderia dizer amistosamente, a todos os governantes da Europa central", completou Orban, que compartilha com Trump uma postura hostil à recepção dos refugiados.

"Por isto nós ou, pelo menos eu pessoalmente, o apoio na eleição que acontecerá em novembro nos Estados Unidos", disse, antes de informar que Trump ligou para ele na quinta-feira.

Os dois conversaram sobre a gestão da pandemia de coronavírus, as perspectivas eleitorais americanas e questões bilaterais, segundo Orban.

Hillary Clinton, a candidata democrata em 2016, tinha uma relação tensa com Viktor Orban, a quem acusou em 2011, quando era secretária de Estado, de executar uma política autoritária.

Estados Unidos e Hungria são aliados da Otan e assinaram um acordo de cooperação na área de defesa em abril de 2019.

Donald Trump convidou Viktor Orban a visitar o salão oval um mês depois.

Ao mesmo tempo que fortalece os laços do outro lado do Atlântico, Orban, no poder há 10 anos, também estabeleceu relações estreitas com o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, e estimulou os investimentos chineses na Hungria.