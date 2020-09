Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power enviou a primeira turbina a gás JAC fabricada nos Estados Unidos para a J-POWER USA Development Co. Ltd. (J-POWER USA) utilizar em seu projeto Jackson Generation de 1.200 megawatts (MW) em Elwood, Illinois. Este projeto apóia o compromisso do estado com a energia renovável, fornecendo geração eficiente e flexível que complementa a energia eólica e solar adicional e reduz a dependência de Illinois da geração a carvão. A turbina a gás M501JAC em trânsito para Illinois é a primeira das duas que a Savannah Machinery Works da Mitsubishi Power está fabricando para o projeto, e será a primeira M501JAC instalada na América do Norte.

A primeira turbina a gás JAC da Mitsubishi Power fabricada na América está em marcha no rio Savannah, começando sua jornada da Geórgia para o projeto Jackson Generation de 1.200 MW da J-POWER USA em Illinois. (Foto: Business Wire)

A usina de ciclo combinado do projeto Jackson Generation será enviada para a organização de transmissão regional PJM. Isso ajudará a modernizar e diversificar a rede elétrica de Illinois, ao mesmo tempo em que gera eletricidade suficiente para abastecer 1,2 milhão de residências.

Quando a usina entrar em operação comercial, em 2022, será uma das usinas de gás natural com maior eficiência de combustível do mundo, oferecendo uma das menores emissões de carbono de qualquer usina de ciclo combinado. O projeto produzirá 65% menos dióxido de carbono do que uma usina elétrica a carvão legada. Como a planta foi projetada para permitir maior absorção de energia renovável, a redução de carbono será ainda maior quando a planta for combinada com energias renováveis. A planta terá ciclos rápidos, para atender às demandas variáveis de energia. Ele também irá incorporar a melhor tecnologia de controle disponível para minimizar as emissões.

A flexibilidade de combustível da turbina a gás JAC - uma parte integrante do sistema de combustão da série J da Mitsubishi Power - permitirá que a planta use combustível disponível localmente com maior teor de etano, melhorando significativamente a economia do projeto. A flexibilidade do combustível combinada com a alta eficiência acabará por reduzir o custo da eletricidade para os consumidores.

"A J-POWER USA orgulhosamente receberá a entrega das primeiras turbinas a gás JAC a serem fabricadas e instaladas na América do Norte", disse Mark Condon, presidente e CEO da J-POWER USA. "O projeto Jackson Generation é um marco da J-POWER USA e fornecerá eletricidade confiável e ambientalmente responsável usando tecnologia comprovada de um líder global. A Mitsubishi Power alcançará nossos objetivos com turbinas a gás que são rápidas, flexíveis e eficientes em termos de combustível".

Introduzidas há quase uma década, as turbinas a gás da série J, que são as maiores e mais avançadas da Mitsubishi Power, oferecem combinação incomparável de 99,6% de confiabilidade e mais de 64% de eficiência. A frota registrou mais de 1 milhão de horas de operação globalmente.

O projeto original do M501J resfriado a vapor foi atualizado com uma configuração aprimorada resfriado a ar em 2015. Desde então, o JAC registrou mais de 20.000 horas de operação e 1100 partidas, e foi verificado na instalação T-Point 2 conectada à rede da Mitsubishi Power no Japão. O rigoroso processo de verificação da Mitsubishi Power garante alta confiabilidade durante a inicialização e quando a turbina entra em operação comercial.

Em julho de 2019, quando a Mitsubishi Power anunciou o pedido da J-POWER USA de dois trens de força M501JAC 1-em-1, eles eram as 62ª e 63ª turbinas a gás da série J encomendadas globalmente. Atualmente, 81 turbinas a gás da série J foram encomendadas em nove países.

Como sua gêmea, a segunda turbina para a planta Jackson Generation da J-POWER USA está sendo fabricada na Savannah Machinery Works da Mitsubishi Power. A instalação de classe mundial foi inaugurada em 2010 e hoje fabrica peças-chave para turbinas a gás, fornece serviços completos de turbinas a vapor e fabrica turbinas a gás avançadas com baixo consumo de combustível. A instalação emprega mais de 180 pessoas.

"O envio da primeira M501JAC fabricada nos Estados Unidos para o projeto J-POWER USA, no coração do país, é um marco significativo", disse Paul Browning, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas. "Nossa equipe de profissionais altamente treinados em Savannah é mais um motivo pelo qual a Mitsubishi Power é líder mundial no setor de energia elétrica. Nossas turbinas não apenas permitirão que a Jackson Generation forneça eletricidade eficiente, confiável e ambientalmente responsável aos consumidores, mas também ajudarão a planta a apoiar a implantação de ainda mais recursos de energia renovável. Esta é uma mudança de paradigma energético".

Clique abaixo para ver as fotos:JAC saindo da Savannah Machinery Works da Mitsubishi Power JAC no porto de Savannah JAC em marcha no rio Savannah

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana nas Américas do Sul e do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aero-derivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power é parte da Mitsubishi Power, Ltd., uma subsidiária integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é um dos fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para obter mais informações, visite o website Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

