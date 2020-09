Europa registra mais casos diários que os EUA após picos de infecção

Dados da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças apontam que os 27 países da União Europeia mais o Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein registraram 27.233 novos casos de covid-19 na quarta-feira, 9, em comparação com 26.015 nos Estados Unidos. Isso ocorre após várias semanas de infecções reemergentes na Espanha, França e outros países do continente.



O compilado foi feito pela Bloomberg. Embora nos Estados Unidos a propagação da pandemia tenha sido moderada nas últimas semanas, o país continua relatando mais casos novos diários que maioria dos outros países, exceto Índia e Brasil. No entanto, as comparações entre os EUA e a Europa são imperfeitas devido à diferença populacional dos países.



Os Estados Unidos registram o total de 6.343.562 casos de covid-19 e 190.262 mortes, de acordo com dados do Centro de Controle da Doenças (CDC, na sigla em inglês).



Ontem, a França registrou o segundo maior número de novos casos em meses, com 8.557 novos registros diários. O Comitê científico francês diz que o nível de coronavírus é "preocupante" e que o governo "será forçado a tomar um certo número de decisões difíceis nos próximos 8-10 dias, no máximo".



"A França está agora em um nível preocupante, não muito atrás da Espanha, com uma defasagem de talvez duas semanas, e muito mais grave do que a Itália", afirmou o chefe do comitê científico, Jean-François Delfraissy.



O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro, Jean Castex, disseram que um lockdown geral seria desastre econômico para a França e que o país provavelmente está olhando para medidas mais estritas e geograficamente direcionadas.



Segundo o Ministério da Saúde francês, o país registra 353.944 casos de covid-19 e 30.813 mortes.



No Reino Unido foram registrados quase 3.000 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com a última atualização, foram 2.919 casos foram registrados. Até agora, o país tem 358.138 contaminações confirmadas e 41.608 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde britânico.



Já na Índia foi relatado nesta quinta-feira outro pico recorde de infecções, com 95.735 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde do país, são 4.465.863 milhões de infecções e 75.062 mortes.



As autoridades de saúde afirmam que o aumento de novas infecções se deve ao aumento de testes. No entanto, especialistas alertam que a surto está entrando em uma fase mais perigosa na Índia à medida que o vírus se espalha para cidades e aldeias.



De acordo com os Centros Coreanos para Controle e Prevenção de Doenças, o país registra o total de 21.743 casos confirmados e 346 mortes. O governo local deve anunciar esta semana que vai prorrogar medidas de fechamento de serviços não essenciais.