Comunicado do Business Wire :PTC

(NASDAQ: PTC) Em uma nova pesquisa do setor com cerca de 1.000 profissionais de desenvolvimento de produtos de todo o mundo, 80% das empresas de fabricação pesquisadas disseram que precisam minimizar o tempo que suas equipes de engenharia gastam em atividades não relacionadas a projetos, como gerenciamento de dados e tarefas administrativas. O relatório "Estado do Desenvolvimento de Produtos e Design de Hardware 2020" explora os desafios sem precedentes enfrentados pelas equipes de desenvolvimento de produtos durante a pandemia de coronavírus e identifica oportunidades significativas de melhoria.

A pesquisa independente da indústria, encomendada em nome da plataforma de desenvolvimento de produtos Software as a Service (SaaS)Onshape®da PTC, conclui que as empresas de fabricação correm o risco de perder metas estratégicas devido a processos complicados e ferramentas/tecnologias de projetos desatualizadas que não são adequadas para uma força de trabalho flexível e remota. Na grande maioria das 15 categorias de desenvolvimento de produtos questionadas na pesquisa, as empresas relataram uma desconexão entre o que acreditam ser os recursos essenciais para impulsionar a produtividade/inovação e seu desempenho real em cada uma destas áreas.

"Este relatório oferece uma visão fascinante dos pontos fortes e fracos relatados pelas empresas no processo de desenvolvimento de produtos", disse Jon Hirschtick, Vice-Presidente Executivo e Presidente de SaaS na PTC. "A lacuna de recursos entre onde as equipes de engenharia dizem que desejam estar e onde acreditam que estão agora é um lembrete de que empresas de sucesso precisam ser muitíssimo ágeis. A necessidade de reavaliar constantemente as ferramentas e processos existentes é especialmente vital não apenas para sobreviver, mas também prosperar em tempos imprevisíveis."

As lacunas destacadas de capacidade de desenvolvimento de produtos relatadas na pesquisa incluem:

-- Minimizar o tempo gasto em atividades não relacionadas ao projeto e despesas gerais (82% dos entrevistados classificaram como cruciais para o sucesso - 41% avaliaram suas capacidades atuais como boas ou excelentes)

-- Capacidade de monitorar a atividade/progresso em qualquer fase do processo de design sem reuniões, e-mails ou ligações telefônicas (77% classificaram como cruciais para o sucesso - 43% classificaram suas capacidades atuais como boas ou excelentes)

-- Satisfação com as ferramentas de simulação (75% classificaram como cruciais para o sucesso - 43% classificaram suas capacidades atuais como boas ou excelentes)

-- Satisfação com as ferramentas PDM ou PLM (69% classificaram como cruciais para o sucesso - 40% classificaram suas capacidades atuais como boas ou excelente)

O relatório também explora as principais prioridades das empresas para a melhoria do processo de desenvolvimento de produtos, bem como os obstáculos que bloqueiam estas metas. As prioridades mais urgentes incluem resolver problemas de controle de versão, aumentando a comunicação e cooperação antecipadas em toda a empresa e tornando os dados de projeto auxiliado por computador (CAD) menos isolados e mais disponíveis ao longo do processo de design.

Em meio a políticas estendidas do trabalho ao lar devido à pandemia de COVID-19, o relatório conclui que as ferramentas de produtividade baseadas na nuvem dão às empresas mais confiança em sua capacidade de oferecer suporte ao trabalho remoto. Das empresas com maior pontuação em produtividade, 87% afirmam que agora podem apoiar o trabalho de casa com eficácia. Com um CAD baseado em nuvem e uma plataforma de gerenciamento de dados, as empresas podem estimular a cooperação antecipada bem como aumentar a produtividade e a inovação.

Para ler uma cópia completa do relatório, acesse https://Onshape.com.

