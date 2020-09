Comunicado do Business Wire :Excel Dryer, Inc.

Depois de um exaustivo processo de dois anos, uma equipe de pesquisa da área de Ciências de Saúde da Universidade do Arizona anunciou a publicação de seu trabalho, Comparison of electric hand dryers and paper towels for hand hygiene: a critical review of the literature (Comparação de secadores de mãos elétricos e toalhas de papel para higiene das mãos: uma revisão crítica da literatura). A revisão selecionou a amplitude de dados atual, que incluem os estudos publicados, relatórios de notícias e conteúdo on-line, para buscar descobrir qual método de secagem de mãos, secadores de mãos ou toalhas de papel, é mais higiênico e seguro em relação aos riscos à saúde humana. Os pesquisadores descobriram que, embora os estudos na arena pública geralmente favoreçam as toalhas de papel em relação aos secadores de mãos, as conclusões são em grande parte enganosas e infundadas.

Por meio da pesquisa científica, o uso de secadores de mãos e toalhas de papel para secar as mãos foi considerado igual do ponto de vista de saúde e segurança; as descobertas ecoam as recomendações da Organização Mundial de Saúde de que todos "lavam com frequência as mãos..." e "as secam completamente usando toalhas de papel ou um secador de ar quente", e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC ou Centers for Disease Control and Prevention) que relataram que, "Ambos [toalhas limpas ou secadores de mão] são eficazes para secar as mãos."

Para realizar o estudo, a equipe de pesquisa considerou 293 artigos e estudos publicados para incluir na revisão, rejeitando 270 por não cumprir os critérios da revisão ou por relatar recomendações generalizadas sem evidências suficientemente científicas. Os 23 estudos científicos revisados, que atenderam aos critérios de inclusão, foram categorizados e priorizados com base em seu rigor científico, uma pontuação determinada que leva em consideração fatores como tamanho da amostra, metodologia, qualidade dos dados e se o estudo foi ou não estruturado para representar - cenários mundiais.

O estudo que apresentou a pontuação de rigor mais alta foi um estudo independente realizado pela Mayo Clinic, Effects of 4 Hand-Drying Methods for Removing Bacteria From Washed Hands: A Randomized Trial(Efeitos de 4 métodos de secagem de mãos para a remoção de bactérias das mãos lavadas: um ensaio randomizado).O estudo descobriu que "... não há diferença na contagem de bactérias na secagem com toalhas de papel ou secadores de mãos". Apenas três estudos receberam pontuações de rigor positivas por terem condições de teste realistas, e nenhum dos estudos relatou quaisquer efeitos negativos de qualquer método de secagem das mãos na saúde humana.

Embora vários estudos tenham sido publicados avaliando o "melhor" método de secagem das mãos, "melhor" foi definido em várias maneiras em relação à eficácia da remoção de bactérias, possibilidades de contaminação ambiental, benefícios ecológicos ou de custo, ruído e muito mais. Kelly Reynolds, MSPH, Ph.D., o autor correspondente da revisão explicou que, "Até o momento, nenhum estudo examinou o "melhor" método de secagem", e que ela e sua equipe, "não encontraram dados empíricos substanciais para apoiar um método de secagem de mão em relação a outro de uma perspectiva de saúde e segurança".

No contexto da pandemia do coronavírus, a higiene das mãos foi amplamente divulgada na mídia. Reynolds compartilhou que, "Os relatos da mídia frequentemente utilizam manchetes sensacionalistas. Embora esses títulos possam aumentar o tráfego, às vezes generalizam ou exageram os resultados da pesquisa. Os consumidores podem ler apenas as manchetes que podem influenciar a opinião pública para conclusões tendenciosas ou errôneas".

"Em um momento, quando lavar e secar as mãos de maneira apropriada é de extrema importância, recomendar exclusivamente as toalhas de papel é limitador e, francamente, irresponsável", disse William Gagnon, vice-presidente de marketing e vendas na Excel Dryer. "Os secadores de mãos oferecem uma maneira eficaz de secar completamente as mãos, uma parte essencial da higiene adequada das mãos e a melhor defesa contra a propagação de germes, como o coronavírus."

A conclusão da revisão abrangente exige que estudos futuros examinem a relação entre a contaminação que ocorre devido aos métodos de secagem das mãos e os resultados na saúde humana. Eles afirmam que isso pode ser feito com a utilização de cenários do mundo real enquanto controlam certas variáveis.

"Esperamos que estas descobertas confiáveis sejam consultadas como parte das diretrizes e planos de reabertura", disse William Gagnon, vice-presidente de marketing e vendas na Excel Dryer. "Notícias sensacionalistas e manchetes caçadoras de cliques criaram uma preocupação infundada em torno de secadores e da higiene das mãos. Somos gratos aos pesquisadores por revelarem a verdade e esperamos que as descobertas ajudem a dissipar mitos e categorizar os secadores de mãos como a solução higiênica para secar as mãos que são."

