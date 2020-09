Wall Street volta a fechar em baixa

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira, perdendo todos os ganhos do dia, por conta de um novo recuo das grandes empresas de tecnologia.

O principal índice Dow Jones Industrial Average caiu 1,45%, fechando a 27.534,58 unidades. O tecnológico Nasdaq recuou 1,99%, a 10.919,59 unidades e o índice ampliado S&P; 500, 1,76%, a 3.339,19 unidades.

Os três principais índices da bolsa de Nova York começaram o dia em alta, mas começaram a cair no meio do dia.

"Os investidores continuam se perguntando se o setor de tecnologia pode continuar a crescer e sustentar todo o mercado", explicou JJ Kinahan, chefe de estratégia de mercado da TD Ameritrade.

Desde a última quinta-feira, vários pilares do Vale do Silício sofreram perdas após atingir níveis recordes nos meses anteriores devido ao uso de tecnologia durante a pandemia. Seu crescimento alimentou a recuperação de Wall Street.

As gigantes Amazon, Apple, Facebook e Alphabet (controladora do Google e YouTube), que subiram na quarta-feira após cair na terça-feira, voltaram ao vermelho nesta quinta-feira, assim como Zoom e Netflix.

O fracasso no Senado de um novo programa de ajuda de 500 milhões de dólares proposto pelos republicanos, que controlam o Senado, também pesou no sentimento do mercado.

Os senadores democratas, que bloquearam a iniciativa, consideram-na "mais do que insuficiente".

As perspectivas no campo do emprego não são as melhores nos Estados Unidos. As inscrições semanais para o seguro-desemprego permaneceram estáveis em relação à semana anterior, embora tenham sido maiores do que o esperado pelos analistas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Trabalho.

Na semana que terminou em 5 de setembro, houve 884.000 novos registros, o mesmo da semana anterior.

Os analistas esperavam 813.000 novos pedidos de seguro-desemprego na semana.