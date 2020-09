Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

Uma nova linha de máscaras faciais, que combinam conforto com proteção, está disponível da Acteev? pela Ascend Performance Materials, um fabricante de têxteis de ponta e materiais de engenharia. O primeiro produto da marca, a máscara Acteev Protect? Nonwoven, é uma máscara reutilizável de uso geral que apresenta uma poderosa tecnologia antimicrobiana integrada para proteger a máscara de bactérias causadoras de odores e fungos de mofo em um tecido macio, respirável e confortável que é suave sobre a pele.

A máscara é a primeira de uma série de lançamentos planejados de produtos Acteev, que incluirá uma máscara de tecido de malha e uma polaina esportiva. A empresa também anunciou que está projetando um respirador N95 e uma linha de máscaras cirúrgicas e está desenvolvendo mais soluções de plásticos de engenharia para superfícies de alto toque, como interruptores de luz e bandejas; têxteis para uso em aventais e batas hospitalares; e fibras não tecidas e produtos laminados para uso em aplicações como sistemas de filtração.

A expansão para máscaras é uma extensão natural da Ascend, que é a maior produtora de resina de náilon 6,6 do mundo, disse Lu Zhang, Ph.D., que ingressou na Ascend no início deste ano como vice-presidente e líder de negócios da Acteev. "O náilon da Ascend é durável o suficiente para ser usado sob o capô de um carro, mas quando é fiado em fibras, pode ser tecido ou tricotado em tecidos que são macios e sedosos", disse ela. "Combinado com nossa tecnologia antimicrobiana Acteev, nosso tecido faz uma máscara Acteev Protect Nonwoven mais respirável, mais confortável e mais usável do que qualquer outra coisa que encontramos no mercado".

A máscara Acteev Protect Nonwoven é a escolha ideal para quem busca melhor proteção, conforto e capacidade de respiração do que uma máscara azul comum e melhor disponibilidade do que um respirador N95, que são reservados para profissionais de saúde, disse Zhang.

"As máscaras apenas inibem a propagação se forem usadas - é por isso que o conforto e a capacidade de respiração são tão importantes", disse Zhang. "Ao mandarmos nossos filhos de volta à escola, retornarmos ao trabalho, retomarmos as compras e, de outra forma, voltarmos à vida normal, precisamos de uma opção que seja duradoura e utilizável por horas.

"Elas são ótimos para professores, funcionários de restaurantes, trabalhadores de transporte, pessoal da indústria e qualquer pessoa cujo estilo de vida os leve para o mundo", disse Zhang.

Darayus Pardivala, presidente da divisão das Américas da Sulzer Rotating Equipment Services, comprou as máscaras para funcionários em todas as 32 unidades da empresa nas Américas do Norte e do Sul. "A respiração através delas é muito mais fácil em comparação com o que tínhamos no passado, há um nível adicional de proteção e nossos funcionários estão muito mais confortáveis", disse Pardivala. "A resistência que tínhamos no passado em relação ao uso de máscaras acabou".

Testes recentes no tecido de malha concluídos na Universidade de Cambridge demonstraram que a tecnologia Acteev desativa o vírus que causa a COVID-19, a SARS-CoV-2, com eficácia de 99,9% no contato1. A Ascend está trabalhando com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos e outras agências governamentais para obter as autorizações regulatórias adequadas para fazer reivindicações específicas sobre as propriedades antivirais da tecnologia.

As máscaras Acteev Protect Nonwoven são feitas com tecnologia Acteev? com íons de zinco ativos em uma matriz de polímero, para destruir micróbios.

"A camada ativa de defesa da Acteev usa íons de zinco ativos seguros e ecologicamente corretos incorporados à matriz do polímero e não um spray químico que vai embora ou se desprende, o que significa que essas máscaras podem ser usadas repetidamente", disse Phil McDivitt, CEO de Ascend.

As máscaras Acteev Protect Nonwoven são construídas com três camadas de materiais embutidos em zinco.

"Nossos cientistas e engenheiros inventaram um processo para criar um novo tecido revolucionário que cumpre todos os requisitos", disse McDivitt. "O tecido Acteev? é macio ao toque e absorve a umidade para manter o rosto fresco e é mais respirável do que outros materiais usados em máscaras".

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e com escritórios regionais em Shanghai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado, com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar veículos mais seguros, energia mais limpa, dispositivos médicos melhores, aparelhos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Sobre a Acteev: acteev.com

-- Os testes mostram >99% de eficácia antiviral, antibacteriana e antifúngica1

-- Íons de zinco, registrados pela EPA, incorporados ao polímero

-- Tecido higroscópico de náilon 6,6 atrai umidade, que ativa os íons de zinco

-- Não é um tratamento tópico ou revestimento

-- Não depende de prata, cobre

-- Eficácia comprovada em muitas formas finais: Tecidos de malha e tecidos para têxteis de consumo, estofados, uniformes, máscaras faciais Nanofibras não tecidas, fundidas e fiadas para filtração Fibras para tapetes Plásticos projetados para superfícies de alto toque

1AVISO LEGAL: A tecnologia Acteev? demonstrou em testes de laboratório destruir o SARS-CoV-2, o coronavírus que causa o COVID-19, e outros patógenos, incluindo H1N1, coronavírus 229E e bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, como estafilococos e E. coli. Todos os dados apresentados nesta página são provenientes de testes realizados por laboratórios terceirizados independentes. Testes realizados em várias formas finais. Os testes da Universidade de Cambridge encontraram uma redução >3 log (99,9%) nos vírus SARS-CoV-2 e H1N1 após contato instantâneo em tecido têxtil de poliamida 66 com tecnologia Acteev, em comparação com um tecido têxtil de poliamida 66 de peso básico idêntico sem tecnologia Acteev. O Acteev Protect não protege usuários ou terceiros contra bactérias causadoras de doenças. Nem todas as alegações são permitidas em todas as jurisdições, incluindo nos Estados Unidos. Alguns designs de dispositivos estão atualmente em revisão pela Food and Drug Administration dos EUA. A Ascend tem mais de 15 famílias de patentes pendentes para a tecnologia Acteev.

