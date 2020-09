UE estende por seis meses sanções por conflito na Ucrânia

A União Europeia (UE) estendeu nesta quinta-feira sanções contra autoridades russas e ucranianas por seu suposto envolvimento no conflito no leste da Ucrânia por seis meses, anunciou o Conselho da UE, que representa os Estados membros.

"O Conselho decidiu estender as sanções contra pessoas e entidades que continuam a minar ou ameaçar a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia, por mais seis meses, até 15 de março de 2021", anunciou a entidade em nota.

O congelamento de ativos e a proibição de viagens afetam 175 russos e ucranianos, incluindo líderes rebeldes, e 44 entidades, como empresas, organizações e partidos políticos.

As sanções individuais fazem parte das medidas tomadas pela UE para punir a Rússia pelo seu papel no conflito.

A crise entre os combatentes apoiados pela Rússia e as tropas ucranianas custou mais de 13.000 vidas desde 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia e as forças pró-russas no leste da Ucrânia se revoltaram contra Kiev.

As sanções econômicas também têm como alvo os setores de petróleo, defesa e bancário da Rússia.