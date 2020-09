Vacina ainda é possível este ano apesar da interrupção dos testes, afirma AstraZeneca

O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou nesta quinta-feira que a vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford ainda pode estar disponível até o fim do ano, apesar da interrupção dos testes clínicos.

"Nós ainda poderíamos ter uma vacina até o fim deste ano, no início do próximo", afirmou o principal executivo da empresa, Pascal Soriot, em uma entrevista coletiva on-line, antes de explicar que tudo depende da rapidez com a qual as agências reguladoras autorizarão a retomada dos testes.

O projeto Oxford-AstraZeneca, um dos mais avançados no mundo e que gera grandes expectativas, viu os testes clínicos interrompidos na terça-feira por uma doença até o momento "inexplicável" de um participante.

Os cientistas estão analisando se o problema corresponde a um efeito colateral da vacina e as autoridades reguladoras não autorizarão o reinício da pesquisa até que a possibilidade seja descartada.

A AstraZeneca admitiu na quarta-feira que uma interrupção já havia acontecido há alguns meses por um caso similar, mas que os testes foram retomados com bastante rapidez.

"Na AstraZeneca colocamos a ciência, a segurança e os interesses da sociedade no centro do nosso trabalho. Esta pausa temporária é a prova de que seguimos estes princípios, enquanto um único caso em um de nossos centros de testes é avaliado por um comitê de especialistas independentes", afirmou Soriot.

"Este comitê nos guiará sobre quando os testes poderão recomeçar, para que possamos continuar nosso trabalho o mais rápido possível", completou.

A pandemia do novo coronavírus provocou pelo menos 904.534 mortes em todo o planeta desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China registrou o surgimento da doença em dezembro, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP nesta quinta-feira às 11H00 GMT (8H00 de Brasília) com base nos dados oficiais divulgados pelos países.

Desde o início da pandemia, ao menos 27.915.770 pessoas contraíram a doença. Do total, 18.580.400 se recuperaram, de acordo com as autoridades.