O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira a Europa "uma voz mais unida e clara" ante a conduta inaceitável da Turquia, na abertura de uma reunião de países do sul do continente dominada pela crescente tensão com a Turquia no Mediterrâneo oriental.

A França demonstra apoio a Grécia e Chipre em um confronto crescente com a Turquia pelos recursos de energia e a influência naval no Mediterrâneo oriental, o que provoca os temores de um conflito mais grave.

A crise é mais uma na lista de problemas entre a Turquia e a Europa, em particular pela intervenção militar de Ancara na Líbia, a política na Síria e a repressão dos opositores ao presidente Recep Tayyip Erdogan en seu país.

"Os europeus devem ser claros e firmes com o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, que hoje tem um comportamento inaceitável", disse Macron antes de uma reunião dos países do sul da Europa na ilha francesa da Córsega.

O presidente francês afirmou que no momento Ancara "não é mais um sócio na região" do Mediterrâneo oriental por seu comportamento, mas expressou o "profundo desejo de voltar a estabelecer um diálogo frutífero com a Turquia".

"Tem acontecido práticas inaceitáveis na costa líbia" em relação à fragata francesa que operava sob o comando da Otan.

"A Turquia assinou acordos inaceitáveis com o Governo de Acordo Nacional da Líbia, negando os direitos legítimos da Grécia" e, por fim, a "Turquia tem práticas de perfuração na região cipriota que são inaceitáveis", denunciou.

Nos últimos meses o Mediterrâneo oriental, onde o presidente turco Erdogan defende uma política expansionista, se tornou um foco de tensões e a Grécia está na linha de frente.

A ambição do fórum, que reúne presidentes ou chefes de Governo da França, Espanha, Itália, Malta, Portugal, Grécia e Chipre, é reconstruir "uma paz mediterrânea, ou seja, uma área de circulação de culturas, conhecimento (...) e não uma área de conflito ou miséria", declarou Macron na quarta-feira.