EUA: Charleston processa grandes petroleiras por custos com mudança climática

Charleston é a primeira cidade do Sul dos Estados Unidos a processar grandes companhias do setor de petróleo, em uma tentativa de responsabilizá-las pelos elevados custos com a mudança climática, anunciaram autoridades locais nesta quarta-feira. Os 24 réus no processo no tribunal estadual incluem multinacionais como BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil e Royal Dutch Shell, bem como empresas regionais.



A demanda alega que as companhias mentiram ao público ao esconder as ameaças que os combustíveis fósseis representam ao planeta. Charleston se une assim a várias municipalidades dos EUA em um esforço para tirar dinheiro do setor a fim de pagar medidas de adaptação. A tarefa parece ser difícil, diante de juízes céticos sobre o assunto nos últimos anos.



A ExxonMobil qualificou as acusações como sem base e sem mérito. Fonte: Dow Jones Newswires.