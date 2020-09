Volkswagen rompe com concessionária mexicana que exibiu foto com símbolos nazistas

A empresa alemã Volkswagen rompeu relações comerciais com um revendedor de seus carros no México por exibir em seus escritórios uma antiga fotografia de um "Fusca" ladeado por soldados nazistas e suásticas, anunciou a fabricante.

"A empresa tomou a decisão de encerrar a relação comercial e empresarial" com a concessionária Coyoacán da Cidade do México, informou a nota divulgada em Puebla (centro), onde a empresa mantém uma de suas maiores montadoras no mundo.

A Volkswagen afirma que a imagem de "um regime que enfatiza o ódio e a discriminação é completamente alheia a sua imagem corporativa".

Uma foto do anúncio foi postada nas redes sociais por uma mulher que visitou recentemente a concessionária, gerando rejeições múltiplas no último fim de semana.

O Centro Simon Wiesenthal, pioneiro na luta contra o nazismo e em memória das vítimas do Holocausto, comemorou a decisão da Volkswagen nesta terça-feira.

Antes de se tornar um fenômeno automotivo mundial, o "Beetle" teve suas origens na Alemanha nazista. O primeiro modelo foi desenvolvido pelo engenheiro austríaco Ferdinand Porsche, com o apoio de Adolf Hitler.

A Volkswagen e várias grandes empresas alemãs passaram nos últimos anos por um exame de consciência e abriram seus arquivos a historiadores para determinar seu papel durante o regime nazista.

A empresa tem fortes raízes no México, onde está tentando retomar a produção em meio à pandemia de covid-19.