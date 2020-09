UE enviará 'missão reforçada' de observação eleitoral para Bolívia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, anunciou nesta terça-feira (8) que a instituição enviará uma "missão reforçada" para observar as eleições gerais marcadas para 18 de outubro na Bolívia.

"Apesar de um contexto difícil, devido à pandemia da covid-19, que levou à suspensão ou cancelamento do envio de missões de observação eleitoral, continuamos do lado da Bolívia, para ajudar a alcançar seus objetivos, inclusive com uma missão reforçada de especialistas eleitorais", disse Borrell em um comunicado.

Segundo o diplomata espanhol, a organização de "eleições confiáveis é de fundamental importância para o povo boliviano, que está pronto para reafirmar seu compromisso com os valores democráticos e restaurar a tão necessária estabilidade".

Essa missão "redigirá um relatório, analisando como as eleições foram implementadas de acordo com as leis locais e internacionais, bem como as melhores práticas para eleições democráticas, e fornecerá recomendações para melhorar as eleições futuras", relatou o gabinete de Borrell.

A campanha eleitoral na Bolívia começou no domingo, em meio a severas restrições às concentrações em massa, por causa da pandemia.

A Bolívia ultrapassou a barreira de 120.000 casos registrados por covid-19 e 5.398 mortes.

Luis Arce e o ex-presidente Carlos Mesa aparecem empatados nas intenções de voto, com 23%, ambos superando a presidente Jeanine Áñez, que detém 12% das preferências.

As eleições gerais de 18 de outubro substituem as eleições de outubro de 2019, o que gerou protestos e levou à renúncia do presidente Evo Morales após quase 14 anos no poder.

Originalmente marcadas para 3 de maio, foram adiadas três vezes, devido ao novo coronavírus.