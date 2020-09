China lança proposta para padrões globais de segurança de dados

A China pretende lançar sua própria iniciativa para definir padrões globais de segurança de dados, opondo-se aos esforços dos EUA para convencer outros países a deixar empresas chinesas fora de suas redes tecnológicas e de comunicações.



O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, deve anunciar a iniciativa nesta terça-feira (08), em um seminário a ser realizado em Pequim sobre governança digital global, segundo fontes com conhecimento sobre o assunto.



Dados os riscos crescentes para a segurança de dados que exigem uma solução global, "o urgente agora é formular regras e normas globais que reflitam as aspirações e interesses da maioria dos países", disse uma nota informativa sobre a nova iniciativa que os diplomatas chineses forneceram a consulados estrangeiros, à qual o The Wall Street Journal teve acesso.



Nos últimos meses, a administração Trump tomou medidas para restringir o que descreve como ameaças à segurança nacional de empresas de tecnologia chinesas como Huawei, e aplicativos como TikTok e WeChat As autoridades chinesas acusam os EUA de impor um padrão duplo e de tentar sabotar os esforços de expansão das empresas do país.



Com o título "Iniciativa Global sobre Segurança de Dados", o programa chinês sugere aos outros países abordar a segurança de dados de uma "maneira abrangente, objetiva e baseada em evidências", e manter uma cadeia de suprimentos aberta, segura e estável para tecnologia e serviços de informação e comunicação, conforme a minuta do documento.



Também apela para que os governos respeitem a soberania de outros países na forma como lidam com os dados - de acordo com a visão de Pequim de "soberania cibernética", segundo a qual os países exercem controle total sobre o que circula na internet.