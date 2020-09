Testemunhas relatam detenção de líder opositora em Belarus

Diversas testemunhas informaram a detenção nesta segunda-feira de Maria Kolesnikova, importante figura da oposição em Belarus e uma das poucas que não partiu para o exílio no exterior, anunciou sua equipe de campanha, no momento em que aumenta a repressão aos críticos do presidente Alexander Lukashenko.

Os depoimentos obtidos pelos colaboradores de Kolesnikova indicam que ela foi levada nesta segunda-feira por homens não identificados em um veículo e não responde a seu telefone.

Ela integra o "conselho de coordenação" da oposição, organismo que deseja preparar o caminho para uma transição política no país e alvo de um processo judicial.

A polícia de Belarus informou na manhã desta segunda-feira que 633 pessoas foram detidas durante o grande protesto da oposição no domingo, parte do movimento que critica a reeleição de Lukashenko em agosto.

"No total, 633 pessoas foram detidas ontem (domingo) por infringir a lei durante as manifestações", afirmou o ministério do Interior em um comunicado.

De acordo com o ministério, 363 pessoas continuam em detenção provisória e aguardam a análise de seus casos pelos tribunais.

Este é o maior número de pessoas detidas durante uma manifestação da oposição desde o início dos protestos, após a polêmica reeleição de Lukashenko em 9 de agosto.

No domingo, mais de 100.000 pessoas saíram às ruas do centro de Minsk pelo quarto fim de semana consecutivo de mobilização, apesar da grande presença das forças de segurança nas ruas da capital.

Lukashenko, 66 anos, governa Belarus desde 1994. O presidente, apoiado por Moscou, se nega a dialogar com a oposição.

Ao menos três pessoas morreram nas manifestações e mais de 7.000 foram detidas, sobretudo nos primeiros dias após as eleições. Os detidos descreveram maus-tratos e torturas durante o período que passaram na prisão.